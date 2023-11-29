Общество

Псковская область готовится к проведению акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»

Библиотеки региона 1 декабря станут площадками для проведения «Теста по истории Великой Отечественной войны» – о новшестве, которым сможет воспользоваться каждый желающий, рассказал председатель комитета по экономической политике Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Максим Ермолин. Международная акция, приуроченная ко Дню неизвестного Солдата, проходит в рамках проекта «Большая история» с 2015 года и традиционно её региональным координатором является Молодёжный парламент, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В этом году к проведению тестирования активно подключились все школы региона – советники директоров образовательных учреждений, по словам Максима Ермолина, лично «держат руку на пульсе» и занимаются подготовкой площадок.

Тест включает 40 вопросов, 10 из них будут связаны с историей Псковской области – региональную часть подготовили члены Молодёжного парламента. Уровень сложности разный: от базовых знаний до уникальных фактов о событиях военных лет.

«Каждый из нас так или иначе соприкасается с большой историей через историю своей семьи, своих родственников, которые принимали участие в той страшной войне, - поделился личным отношением к участию в тестировании Максим Ермолин. – Нам важно помнить о близких, помнить подвиги, которые они совершали, помнить, что им пришлось пережить. Для меня участие в тестирование – это дань памяти нашим предкам, которые защищали нашу страну и отдавали свои жизни за жизнь будущих поколений».

Одна из площадок «Теста по истории Великой Отечественной войны» будет организована в зале областного Собрания, как и в прошлом году, к акции присоединятся депутаты.

Проверить знания о героической истории своей страны можно не только на зарегистрированных площадках, но и в онлайн формате на сайте проекта «Большая история» в течение всего дня 1 декабря.