Общество

Смертность от рака в России достигла минимума

Смертность от рака и болезней системы кровообращения достигла минимальных значений в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Достигнуто минимальное значение смертности от болезни системы кровообращения», - сказал Мурашко на конгрессе «Национальное здравоохранение».

Он отметил, что такая позитивная динамика поддерживается, в том числе, благодаря реализации федерального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пишет РИА Новости.

По словам Мурашко, минимум достигнут и по показателям смертности от злокачественных новообразований. Помощь онкологическим больным стала доступнее, а подходы к лечению стандартизированы, добавил министр.