Общество

170 миллионов рублей направили на социальные выплаты в Псковской области

В учреждения социальной защиты городов и районов области на финансирование мер социальной поддержки 6 декабря направили 170,1 миллион рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Категории граждан, которые получат социальную поддержку: труженики тыла, ветераны труда Псковской области, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, сельские специалисты, проживающие в сельской местности, многодетные семьи, дети малообеспеченных семей, опекаемые семьи, родившие первого ребенка женщины.

Также направлены денежные средства на выплату субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

В настоящее время осуществляется зачисление средств на счета граждан.