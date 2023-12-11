Общество

Сергей Вострецов: Наша задача — беречь ценности, провозглашенные Конституцией

Соотечественников с Днем Конституции Российской Федерации от имени объединения профсоюзов России СОЦПРОФ и от себя лично поздравил глава объединения, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов.

«12 декабря – особенная дата для всех нас. В этот день 30 лет назад на российском референдуме был принят основной закон нашей страны – Конституция РФ. Этот исторический выбор россиян положил начало построению новой государственности, открывшей широкие возможности для демократических преобразований», - написал Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что главный документ страны определяет устройство российского государства, основные права и обязанности его граждан. «Перед нами стоит общая задача - беречь ценности, провозглашенные российской Конституцией. От нашей общей ответственности зависит настоящее и будущее страны», - подчеркнул глава объединения СОЦПРОФ.

«Моя могучая, красивая, огромная страна! Этот праздник создан специально для тебя, моя Россия. Поздравляю тебя с Днем Конституции и желаю тебе всех благ. Пусть на твою землю никогда не ступает нога человека, желающего нанести тебе вред. Пусть твои дни будут наполнены огромной радостью и настоящим счастьем. В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, уверенности в завтрашнем дне и осознания себя гражданами великой державы!» - заключил Сергей Вострецов.