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Общество

Охрану труда в организациях обсудили в Пскове

14.12.2023 14:43|ПсковКомментариев: 0

Участником трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Пскове стал Псковский облсовпроф. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Заседание состоялось в среду, 13 декабря. В рамках комиссии участники обсудили вопросы соблюдения законодательных актов о труде и охране труда в организациях города Пскова в 2022-2023 годах, коллективно-договорное регулирование социально-трудовых отношений, профориентацию и профориентирование в образовательных учреждениях Пскова, ситуацию на рынке труда, трудоустройство молодежи и другие вопросы.

Со стороны Псковского облсовпрофа участие в заседании принимал заместитель председателя Псковского областного совета профсоюзов Андрей Стегний.

Теги: #облсовпроф #рынок труда #охрана труда #заседание
Источник: Псковская Лента Новостей
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