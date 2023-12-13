Общество

Охрану труда в организациях обсудили в Пскове

Участником трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Пскове стал Псковский облсовпроф. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Заседание состоялось в среду, 13 декабря. В рамках комиссии участники обсудили вопросы соблюдения законодательных актов о труде и охране труда в организациях города Пскова в 2022-2023 годах, коллективно-договорное регулирование социально-трудовых отношений, профориентацию и профориентирование в образовательных учреждениях Пскова, ситуацию на рынке труда, трудоустройство молодежи и другие вопросы.

Со стороны Псковского облсовпрофа участие в заседании принимал заместитель председателя Псковского областного совета профсоюзов Андрей Стегний.