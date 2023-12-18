Общество

Под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тысяч

Рост ставки ЦБ с 15 до 16% не повлияет на налог на доход со вкладов, который россияне должны будут заплатить по итогам этого года. Это связано с тем, что необлагаемый лимит высчитывается как 1 млн рублей, умноженный на максимальное значение ключевой на первое число каждого месяца в отчетном году.

На 1 декабря, когда она была 15%, пояснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Таким образом, размер необлагаемого дохода будет 150 тыс. рублей, отметила она.

«Средняя рыночная ставка по вкладам и процентным накопительным счетам в 2023 году составляла, по нашей оценке, 11% годовых. Таким образом, под налогообложение подпадают те граждане, у которых по итогам года суммарно находилось в банках не менее 1,3 млн», — сказала Мильчакова.

По данным Агентства по страхованию вкладов, средний размер вкладов физлиц за январь–сентябрь составил 316 тыс. рублей. При этом более 1 млн на вкладах держали только 3,5%, пишут «Известия».