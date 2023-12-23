Общество

Кинологи предложили изменить график выгула собак перед Новым годом

Шумные гуляния, незнакомые гости, пиротехника могут вызвать серьезный стресс у собак. Для их подготовки к празднованию Нового года необходимо изменить график прогулок, сообщили в пресс-службе Российской кинологической федерации (РКФ).

«Помимо подготовки подарков и праздничного стола собаководам стоит позаботиться о комфорте четвероногих друзей во время празднования Нового года. Это касается не только пересмотра графика прогулок в целях исключения стресса у питомца из-за салюта, важно заранее обучить собаку спокойно реагировать на гостей, исключить привычки попрошайничать или воровать со стола, подготовить любимца к передержке, если планируете уехать из города. Это и многое другое стоит делать заранее, чтобы исключить стресс у собаки и другие проблемы», - сказал глава РКФ Владимир Голубев, чьи слова приводятся в сообщении.

Так, предлагается смещать график прогулок, чтобы в канун Нового года и на новогодние праздники собака могла спокойно подстроиться под новый режим выгула. Поскольку во время салютов не рекомендуется гулять с питомцем, важно заранее выстроить удобный график прогулок. Время необходимо смещать постепенно, сначала на полчаса, затем на час и более - так питомец подстроится под новый график без лишнего стресса, пишет ТАСС.

«Еще раз хотим напомнить, что в канун празднования Нового года выгуливайте собаку не позднее 6-7 вечера, когда на улице еще не запускают салют и не взрывают петарды. Откажитесь от идеи взять с собой собаку на прогулку по праздничному городу: это не доставит удовольствия ни питомцу, ни хозяину. Если вы знаете, что ваша собака, например, боится громких звуков или испытывает стресс при виде гостей в доме, важно заранее проработать эти страхи, чтобы празднование Нового года не омрачилось деструктивным или агрессивным поведением собаки. Если питомец не любит толпу, заранее подготовьте в доме укромное место для любимца, объясните гостям, что лишний контакт собаке может только навредить», - сказали кинологи.