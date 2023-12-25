Общество

Мода на безопасность

Собственная безопасность, пожалуй, главный инструмент сохранения человеческой жизни. По праву одним из первых за безопасность и спасение отвечает Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Но насколько бы ни были профессиональными сотрудники МЧС России, изначально предотвратить трагедию может каждый. Достаточно соблюдать элементарные правила безопасности, не подвергать риску свою жизнь и жизнь окружающих вас людей.

О том, как быть «на волне» безопасности, какие тренды задает МЧС в современных реалиях, а также как сделать огнетушитель не менее модным аксессуаром, нежели очередной смартфон или «умная» колонка, рассказал директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко.

Фото здесь и далее: МЧС России

- Роман Витальевич, в одном из своих недавних интервью глава МЧС России Александр Куренков отметил, что жить безопасно, должно быть модно. Расскажите, как именно МЧС диктует моду на безопасность?

- Отчасти моду на безопасность может транслировать каждый человек. Но на мой взгляд, личный пример является наиболее убедительным средством. Практически у каждого нашего сотрудника есть огнетушитель и в доме установлен пожарный извещатель. И не потому, что они делают это в силу своей профессии, а потому что знают, каким разрушительным бывает огонь и пожар может случиться с кем угодно, если не относиться к этому вопросу серьезно и со всей ответственностью. Многие правила ОБЖ, как бы сейчас это не прозвучало, прописаны кровью.

С начала года в России произошло порядка 384 тысяч пожаров в жилье, спасено 23,5 тысячи человек, к сожалению, погибло около 6,2 тысячи человек.

При этом более 4 тысяч граждан, из которых половина – дети, остались живы благодаря установленным пожарным извещателям. Это только учтенные случаи. При содействии МЧС России за последние пять лет на безвозмездной основе установлен 1 млн автономных пожарных извещателей.

- Скажите, а дает ли мода на безопасность какие-то преимущества?

- Вот посудите сами, произошел пожар, квартира выгорела, а если была еще и поздняя заявка, то по-хорошему пожарным мало что удается спасти. Давайте вместе посчитаем, сколько нужно потратить на ремонт и восстановление уюта в своем доме?

Ремонт в квартире, даже самый простой, это действительно удовольствие не из дешевых. И если можно переклеить обои, купить новую мебель, то купить память нельзя. В пожарах зачастую сгорают дорогие сердцу вещи. Фотоальбомы, семейные реликвии, награды – все то, что мы так трепетно храним, что так важно именно нам.

А если в квартире, где произошел пожар, проживают ваши престарелые родители, ваши дети? К сожалению, с наступлением возраста, проблемы никуда не отступают, и наши родители становятся не менее беспомощными, чем наши дети. Забывчивость часто становится причиной тех или иных чрезвычайных ситуаций.

А теперь давайте посмотрим, сколько вы потратите денег на огнетушитель с пожарным извещателем, последний в среднем можно купить за 600 рублей, и какие затраты вас могут ждать даже после незначительного возгорания. Это всего лишь материальные потери, но зачастую пожар забирает самое дорогое, люди сталкиваются с невосполнимой утратой. Вывод один, пожары - дорого! И дорого не только в денежном эквиваленте, жизнь бесценна.

- Роман Витальевич, мода это одна их форм самовыражения, будь то одежда, музыка или другие увлечения. Как вы считаете, на каком этапе должна закладываться мода на безопасность?

- Знаете, я уверен, что уже начиная с самого раннего возраста. Как вы успели заметить, наши дети, даже самые маленькие «дружат» с гаджетами порой лучше, чем взрослые. Поэтому задача родителей выбирать для своих чад проверенные информационные ресурсы, которых немало сегодня в интернете и увлекать детей темой безопасности. Почему это важно? С начала года по причине так называемой «детской шалости» произошло порядка 1800 пожаров, на которых погибло более 270 детей. Это страшные цифры, несмотря на то, что за последние 5 лет детская гибель снизилась на треть.

Родители для детей – главный пример подражания. Дети смотрят на родителей с самого маленького возраста. Они во многом наше с вами отражение. Почему я делаю акцент именно на родителе. Потому что родитель несет ответственность за свое чадо и должен осознавать риски, которым может быть подвержен его ребенок. Поэтому с мамами и папами мы тоже активно работаем. Сотрудники МЧС России принимают участие в родительских собраниях. Через общественный родительский Совет направляем актуальную информацию в родительские чаты – ролики, памятки по безопасности.

В преддверии Нового года также планируем поздравить родителей и детей в нашем фирменном стиле и пожелать безопасных праздников.

- Возвращаясь к теме. Тренды на моду задают и транслируют на различных площадках в сетях. МЧС уделяет этому внимание?

- Безусловно, мы стараемся учесть и сделать акцент и на этой аудитории. Мы видим, насколько популярны социальные сети и Telegram-каналы. МЧС России есть на всех разрешенных интернет площадках. Кроме того, нами привлекаются медийные лица для трансляции информации про безопасность.

Мессенджеры для общения и просмотра развлекательного видеоконтента - мы стараемся задействовать максимально.

Буквально пару недель назад в МЧС России состоялась встреча с представителями медийного сообщества. И стоит отметить, что тренд на безопасность оказался для них крайне интересен. За право стать амбассадором МЧС России боролись более 300 блогеров с совокупным охватом более 25 миллионов уникальных подписчиков. Только 33 из них стали кандидатами на статус члена Совета новых медиа при МЧС России, создание которого обсуждалось на совещании. Забегая вперед, скажу, что по итогам встречи уже намечены основные направления совместной работы и ряд проектов на будущий год.

- В современных реалиях все стремительно развивается, претерпевает трансформацию. Мода меняется молниеносно. Влияет ли это на моду на безопасность?

- Мы с вами видим, насколько быстро все развивается: новые технологии, создается все больше каких-то вещей. Если раньше основными причинами пожара можно было назвать неосторожное обращение с огнем и неисправность электропроводки, то сегодня гаджеты, наушники, зарядные устройства, «умные» приспособления, электросамокаты и многое другое, несомненно, это новые риски возникновения пожаров, при неправильном использовании и безответственном отношении к ним.

По статистике только в этом году свыше 200 пожаров произошло от неисправных электронных гаджетов, часть из которых была на зарядке.

Также мы фиксируем случаи пожаров из-за современных средств передвижения - электросамокатов. К возгоранию приводит в основном повреждение литий-ионных аккумуляторов. Потушить такой огонь можно лишь одним способом – полностью погрузить батарею в воду. Поэтому очень важно контролировать процесс зарядки электросамоката. Это же относится к мобильным телефонам и блокам питания.

Влияет ли это на моду на безопасность? Я бы так не сказал. Если мы активно осваиваем новые технологии, соответственно, мы должны знать, как безопасно их использовать.

В нашей жизни стало модно считать калории, есть здоровую пищу, заниматься спортом, посещать психолога, проще говоря, заботиться о своем физическом и ментальном здоровье. Тогда почему не нужно задумываться о том, что несоблюдение банальных правил безопасности может в одну минуту остановить жизнь. Мое мнение – продвинутым нужно быть во всем.

- Роман Витальевич, значит, вы себя считаете модным в вопросах безопасности?

- Вы знаете, у меня в кабинете лежат пожарные извещатели и огнетушители. Каждому вновь пришедшему в мой кабинет я вручаю подарок. И я считаю это правильным. Это один из способов вовлечения человека в культуру безопасности. Если говорить о доме, то у меня есть и огнетушители, и извещатели, и самоспасатели. И они не просто лежат, как некий атрибут, связанный с моей рабочей деятельностью, но и я, и моя супруга умеем всем этим пользоваться. Когда к нам приходят гости, и, видя огнетушитель, задают вопросы, то я с удовольствием рассказываю, что это такое, и как им пользоваться. В беседе начинаю спрашивать, знает ли, например, человек, что ему делать, если дома загорится розетка? Ведь один из основных источников возгорания - это розетки и выключатели. А если мы говорим об электропроводке, то спрашиваю, что они будут делать при возникновении замыкания. Как правило, взрослые отвечают – обесточим, хорошо хоть водой не тушат. И мы проговариваем прямо пошагово действия, которые будет делать человек.

Я хочу донести, что многих проблем можно избежать, если у вас в доме стоит простой огнетушитель, который не занимает много места, и вы сможете локализовать пожар на стадии его возникновения. Правильные вопросы заставляют человека задумываться и искать ответы на них. Поэтому, да, я считаю, что формирую тренд на моду безопасности.

К сожалению, множество людей не знает ни про опасности, ни про способы их избежать, ни про принципы сохранения жизни в случае попадания в экстремальную ситуацию. Важно знать, как помочь себе и окружающим. Вот почему нужна мода на безопасность!

- Вы рассказали о подарках, которые вы дарите - извещатели, огнетушители. Интересно, как реагируют люди?

- По-моему мнению, реагируют именно так, как нужно! Зачастую, после таких подарков, друзья, первое, что делают, это приобретают подобные вещи для своих родителей. Я всегда подсказываю еще такой небольшой лайфхак. На новоселье принято вручать что-то для быта для новой квартиры, но то, что вы подарите какую-то домашнюю утварь - это никого не удивит, а если вы подарите набор извещателей в каждую комнату, пару огнетушителей и самоспасателей – это вызовет интерес, внимание, и оценено будет как действительно забота о жизни, и это будет оригинально, и скорее всего вызовет желание подражать, это, кстати, тоже к вопросу о моде.

Источник: МЧС России