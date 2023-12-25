Общество

Большой баклан остался зимовать близ пушкинского Тригорского

Старого знакомца — баклана, обитающего на Сороти близ мемориальной усадьбы «Тригорское» в составе Государственного Пушкинского заповедника, удалось сфотографировать сотруднику музея, фотографу-любителю Алексею Михайлову. Снимки удачливый фотоохотник опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Алексей Михайлов, сотрудник музея-заповедника «Михайловское».

Птица остаётся в Пушкинском заповеднике на зимовку по меньшей мере второй год подряд: в прошлом январе Алексею Михайлову также посчастливилось её запечатлеть и иллюстрированная заметка об этом — «Зимняя встреча большого баклана Phalacrocorax carbo на реке Сороть в Пушкинском заповеднике (Псковская область)» — была опубликована в научном издании Санкт-Петербургского Государственного университета «Русский орнитологический журнал» за подписью самого Алексея Михайлова и жителя деревни Дубровы Новоржевского района Эдуарда Григорьева. Это тем более важно для исследователей, потому что «…большой баклан Phalacrocorax carbo относительно недавно заселил Псковскую область, а ранее считался здесь только залётной и пролётной птицей». В Новоржевском районе, граничащим с Пушкиногорским, этот вид замечен с 2014 года, отмечается в публикации.

Пользователи социальной сети, особенно пушкиногорцы, живо отреагировали на пост Алексея Михайлова. Так, в частности, были высказаны предположения, что эта та самая птица, которая летом помышляет рыбой в озере Тоболенец. Конкуренты-рыбаки даже назвали баклана троглодитом — впрочем, беззлобно, скорее в шутку. Отметили местные жители в комментариях и относительно комфортную погоду нынешнего декабря: «Правильно, чего мотаться туда-сюда, зима не морозная. Два месяца — и весна».



В Пушкинском заповеднике к этому добавили: флора и фауна здешних мест чрезвычайно разнообразна. Так, в своей книге «Животный мир Пушкинского заповедника» («Михайловская пушкиниана», вып. 55, Псков, 2012) псковский биолог, исследователь и педагог Всеволод Курбатов пишет, что на территории «Михайловского» обитает как минимум 131 вид птиц, в том числе — 12 редких, а также 17 видов млекопитающих, шесть видов земноводных, пять видов пресмыкающихся. Эти данные Всеволод Курбатов приводит со ссылкой на визуальные наблюдения и на «…результаты научно-исследовательского отчёта инвентаризации фауны позвоночных животных, проведённого кафедрой зоологии и экологии животных Псковского Государственного педагогического университета имени С.М. Кирова» (сейчас — Псковский государственный университет) в период с 2007 по 2010 год.