Общество

Rutube и «Дзен» сделали обязательными для предустановки на новые смартфоны в России

Видеохостинг Rutube и новостной агрегатор «Дзен» стали обязательными для предустановки на новые смартфоны и планшеты, продающиеся в России, с 1 января в силу вступил перечень программ, которые должны быть предустановлены на отдельные виды технически сложных товаров в 2024 году.

В то же время, из списка исключены новостной агрегатор «Новости Mail.ru», видеохостинг «OK Live», а поисковая система «Яндекс» заменена на «Яндекс — с Алисой». Для предустановки на телевизоры обязательными стали такие программы, как «Яндекс Браузер», видеосервисы Amediateka, Kion, «Билайн ТВ», «Триколор Кино и ТВ онлайн» и «Дом.ru Movix». В перечне поисковая система «Яндекс» заменена на «Яндекс — с Алисой», а видеосервис Okko — на Okko Movies.

Список программ для стационарных компьютеров и ноутбуков остался прежним — это «Яндекс Браузер», «МойОфис», Kaspersky Free.

Закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в России смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV вступил в силу в апреле 2021 года. Отбор для включения конкретных приложений в перечень ведет Минцифры. Для предустановки отбираются наиболее популярные приложения с аудиторией не менее 500 тысяч пользователей (за исключением отдельных классов программ).