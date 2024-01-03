Общество

Самые полезные блюда для рождественского стола перечислила диетолог

Рождественский пост заканчивается в ночь на 7 января и, в честь праздника, как правило, готовится праздничный стол. О том, какие блюда помогут сделать рождественский стол полезнее 7 января рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева.

«Первое блюдо для рождественского стола — это утка или гусь, запеченный в духовке. Как правило, птицу фаршируют фруктами (яблоки, апельсины) или сухофруктами (например, чернослив). Это придает мясу особый вкус и нежность, а также снижает жирность готового блюда. На гарнир — овощи, которые также сбалансируют вкус и калорийность порции», — рассказала Михалева «Известиям».

Еще одно из традиционных рождественских блюд — холодец. Для уменьшения жирности и калорийности блюда, по словам диетолога, его можно варить на курином бульоне. А подавать — с приправами, горчицей, хреном и черным хлебом.

«Классический винегрет также традиционно готовится на Рождество. Сочетание отварных овощей, соленой или квашеной капусты, соленых огурцов, зеленого горошка и растительного масла — вкусное, низкокалорийное и полезное блюдо. Кроме того, при оригинальной подаче оно выглядит очень нарядно», — добавила врач.

В качестве напитка подается узвар — классический славянский напиток из сухофруктов с медом. Как отметила специалист, он не только вкусный и отлично утоляет жажду, но еще и полезен.

На десерт, по ее словам, можно приготовить классические русские блины с начинкой или без нее.

«Однако важно не переедать в этот день, ведь Рождество — это не праздник живота, а православный праздник. И умеренность в еде только приветствуется», — подытожила Михалева.