Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
как пользоваться газом
Ресторан «Гельдт» набор сотрудников
Господин Рейтингомер
Псков кофейни и пекарни
2023 полититоги
коронные фразы
«Истфакт» Сокровища Острова
«обратный отсчет» с губернатором
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
влиятельная сотня
новое поколение сето
Два хита псковской кухни
«Академия Слуха» подарки
«Зенча-Псков» кто там?
выходные в 2024 году
 
 
 
ещё Общество 12.01.2024 10:560 Кометы и северное сияние: что в январе псковичи смогут увидеть в зимнем небе 12.01.2024 11:290 За 2023 год у псковичей изъяли почти 600 единиц оружия 12.01.2024 10:560 Кометы и северное сияние: что в январе псковичи смогут увидеть в зимнем небе 12.01.2024 10:130 В Госдуме назвали условие получения пенсии в 50 тысяч рублей 12.01.2024 09:500 Жители Псковской области стали чаще искать работу и подработку - исследование 12.01.2024 09:280 Объем деструктивного контента в России вырос вдвое в 2023 году
 
 
 
Самое популярное 06.01.2024 10:110 Еще с семью погибшими военнослужащими простились в Псковской области 10.01.2024 11:231 Извращенец напал на псковичку в районе городской больницы 09.01.2024 21:330 Стали известны подробности смерти женщины на улице Советской в Пскове 09.01.2024 15:160 Женщина упала с высоты и погибла на улице Советской в Пскове 08.01.2024 18:180 Массовое ДТП произошло вблизи Дома офицеров в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Кометы и северное сияние: что в январе псковичи смогут увидеть в зимнем небе

12.01.2024 10:56|ПсковКомментариев: 0

Новогодние каникулы стали временем необычных атмосферных явлений. Накануне Рождества псковичи наблюдали и гало, и световые столбы, и падающие звезды. Связана ли эта игра света с аномальными морозами, и что еще можно увидеть в зимнем небе в январе Псковской Ленте Новостей рассказал директор псковского планетария, член клуба любителей астрономии Псковской области «АстроПсков» Владимир Колпаков.

 

Никакой мистики

- Ясные морозные вечера, наверное, хорошее время для наблюдения за звездным небом?

- На самом деле нормального неба не было с сентября. В новогодние каникулы урывками было, но погода была холодной, и у ребят, которые выезжали снимать, замерзали монтировки телескопов. И небо было не очень чистым, когда я у себя во дворе пробовал фотографировать. Вроде туч и облаков не было, но мешала морозная дымка. Та же Большая Медведица была еле видна. И хороших снимков не получилось. Кроме того, техника замерзала. Монтировка телескопа пыталась двигаться вслед за объектом, но у нее это не очень хорошо получалось, и в результате кадры получились размазанными. Пока ничего не получилось нормально пофотографировать.

- Но именно в эти выходные в небе можно было наблюдать много интересных атмосферных явлений?

- Да, в сильные морозы были световые столбы. Это оптическое явление, когда кристаллики льда, своеобразным образом расположенные в атмосфере, выстраиваются этажами и так отражают свет от источника на земле или близко к земле, что над ним получается высокий световой столб. В этом никакой мистики нет, никаких знамений о том, что «все будет плохо» или «мы все умрем». Это просто красивое оптическое явление.

Чаще всего это явление связано с морозами, когда влага в воздухе замерзает, и кристаллики льда получают специфическую форму и своеобразно выстраиваются в воздухе. В морозы такую красоту можно наблюдать довольно часто. Явление может быть разной интенсивности. Бывает, что световые столбы возникают от любой лампочки, а, бывает, что проявляются очень слабенько.

- Они могут возникнуть и от искусственного освещения?

- От любого источника света. Главное, чтобы свет был, от кристалликов льда отражался и все выше уходил. Тут может быть хоть фонарик. В прошлом году я ехал по трассе, увидел световые столбы и остановился их фотографировать. С двух сторон дороги ехали машины, и у них были видны эти световые столбы от фар. Это красиво, это необычно. Не каждый день у нас такие морозы, когда это можно увидеть.

- В городе их тоже можно увидеть?

- В городе в принципе это тоже можно увидеть. Ребята из Петербурга выкладывали фотографии этого явления. Главное — чтобы атмосфера так промерзла, чтобы образовались кристаллики и красиво свет продлили.

- Многие обратили внимание, что световые столбы появились именно в Рождество…

- Так было холодно. 7 января камера показывала минус 29.5 градусов, датчик на доме - минус 25. Поэтому ничего удивительного в появлении этих столбов не было. С праздниками это никак не связано. Просто так совпало.

- На этот период пришлось еще одно атмосферное явление, с которым тоже связано много поверий — солнечное гало...

- Это тоже связанное с кристалликами льда в атмосфере явление, когда вокруг луны или в данном случае вокруг солнца появляются дополнительные круги или небольшие фигурки. Оно тоже связано с отражением или преломлением света в атмосфере. Гало — достаточно сложное явление, есть разные вариации. Но чаще всего оно бывает в виде достаточно широкого круга вокруг солнца или луны. То тоже оптическое явление, никакой мистики в этом нет. Это физика, оптика.

Охотники за метеоритами

- Что еще интересного происходило на небе?

- В ночь с 3 на 4 января был метеорный поток Квадрантиды. У нас в регионе его нормально видно не было, но в Ленобласти ребята его фотографировали. Петр Митрофанов выезжал на Астродачу в Низовскую, где наши питерские друзья устраивают небольшие астросборища, и там фотографировал. Метеорный поток должен был быть большим - порядка 80 метеоров в час. Но опять же наблюдать его желательно подальше от огней города, чтобы небо было почище и потемнее. Тогда можно увидеть больше метеоров, потому что многие мелкие и слабенькие, и в городе их просто можно не увидеть. Петр Митрофанов выкладывал фотографии, на которых можно разглядеть 36 метеоров. При этом он рассказывал, что даже невооруженным глазом можно было заметить около 20 метеоров.

- То есть падающие звезды можно наблюдать даже без телескопа?

- Для наблюдения метеорных потоков не нужно никакого оборудования. По всему небу пролетают быстрые яркие точки, которые становятся заметными линиями. Метеориты — это просто пыль, входящая на большой скорости в атмосферу Земли, нагревающаяся, сгорающая. Но если метеор упадет на землю, он будет метеоритом. Бывает, что до земной поверхности долетают маленькие кусочки. И даже есть ребята, охотники за метеоритами. Чаще всего они выезжают в пустыню, где метеориты легче увидеть и находят там небольшие камушки.

Потом они их либо в музей сдают, либо на исследования, либо продают.

- Что еще могут любители наблюдать за звездным небом в ближайшее время без телескопа?

- Без телескопа особо ничего не увидишь. Например, летит комета 62P/Tsuchinshan, но она пока еще далеко, и невооруженным взглядом ее не увидеть. В хороший бинокль можно попытаться рассмотреть ее ближе к концу месяца, когда она будет пролетать в районе созвездия Девы и достигнет примерно 8-й звездной величины. Еще одна комета 144P/Kushida будет пролетать в созвездии Телец в конце месяца, но она будет еще более слабая - примерно 10-й звездной величины.

Если повезет, будут вспышки на Солнце и хорошая погода, можно будет северное сияние увидеть.

- Северное сияние - это, конечно, красиво. Но вспышки на Солнце могут негативно сказаться на здоровье людей?

- Пока доказательств четкой взаимосвязи самочувствия человека и вспышек на Солнце нет. Из-за того, что мы не можем предсказать вспышку на Солнце, сложно это наблюдать и сопоставлять. Почему голова болит? Может, человек просто не выспался? Есть данные, что влияние на здоровье эти процессы оказывают, особенно если вспышка в сторону Земли происходит, магнитное поле планеты испытывает некоторые изменения в расположении линий, тех же заряженных частиц больше летит к нам. То есть, какое-то воздействие есть, но это еще до конца не изучено.

- Где лучше наблюдать северное сияние?

- За городом. Лучше уезжать в сторону севера, чтобы впереди не было крупных городов, яркой засветки. Для псковичей хороший вариант - отправиться на север по Гдовской трассе. Но в принципе, я северное сияние фотографировал и у себя во дворе в Дуброво.

Все зависит от мощности вспышки. Чем сильнее вспышка, тем лучше и южнее можно наблюдать северное сияние. Какие-то сияния очень слабенькие и надо уезжать подальше на север, чтобы их увидеть. Какие-то сияния были даже на юге, в Архызе, видны, когда осенью мощная вспышка пришла к нам.

- Если есть телескоп, что красивого можно увидеть на зимнем небе?

- Самая красивая штука зимнего неба - это созвездие Ориона. Там и всяких разных туманностей много. Но опять же проблема в том, что надо в очень большой телескоп смотреть, чтобы что-то увидеть. Даже в наш телескоп, у которого зеркало 200 мм, та же туманность Ориона видна блеклым пятнышком, в котором никаких деталей не различить. Поэтому лучше фотографировать. А наблюдать можно Юпитер, Сатурн, Луну ту же самую. Причем, Луну и планеты в принципе можно рассмотреть в бинокль, необязательно в телескоп.

Есть ли жизнь во Вселенной

- «Посмотрелки» не будете устраивать зимой?

- Во-первых, пока неба не было нормального для этого, во-вторых, все-таки холодно. Как только станет потеплее, мы обязательно соберемся. Ближе ко Дню космонавтики точно соберемся на площади Ленина. Но и постараемся раньше в рамках нашего проекта «Поехали!» провести такие мероприятия. Главное - неба дождаться.

- Что за проект вы реализуете?

- Сейчас заканчивается второй этап проекта «Поехали!». Мы его реализуем уже год. В рамках проекта задействовано несколько городов: Псков, Москва, Питер, Петрозаводск, Красноярск и Омск. Мы проводим лекции, проводим тротуарки-посмотрелки, участвуем в различных мероприятиях партнеров, проводим фестивали. У меня за этот год проведено около 40 лекций в школах, в санаториях, в детских садах. Проводим лекции онлайн.

В Петербурге в нашей команде есть слабослышащий любитель астрономии. Поэтому часть онлайн-лекций мы переводим на русский жестовый язык и выкладываем в интернет, чтобы все желающие могли посмотреть и узнать что-нибудь новое. Это просветительские лекции о космосе, об астрономии, о космонавтике. Рассказываем о том, что можно увидеть на небе, как смотреть, как фотографировать, о том, что нас окружает и где наше место во Вселенной.

- Много ли вопросов получаете после лекций? Что интересует слушателей?

- На вопросы отвечаем после каждой лекции. Кто-то спрашивает, есть ли жизнь где-нибудь еще, кто-то - про планеты, про звезды. Многие вопросы начинаются со слов: «А правда ли..?»

- А правда ли, что есть жизнь где-то еще?

- Я уверен, что где-то есть. По современным оценкам, в наблюдаемой нами части Вселенной около двух триллионов галактик. Два триллиона - это двойка и 12 нолей. А в каждой из галактик от 100 миллиардов до триллиона звезд. С учетом такого количества звезд можно сказать, что жизнь обязательно где-то должна быть. Если при таких масштабах жизнь есть только на Земле - это совсем глупая Вселенная. Я думаю, что она поумнее и поинтереснее.

- Есть вероятность, что когда-нибудь мы можем встретиться с обитателями других планет?

- Можем, наверное, но для этого надо развиваться. Как в анекдоте: самым лучшим доказательством существования разумной жизни во Вселенной является то, что с нами до сих пор никто не связался. Потому что нашу жизнь разумной назвать сложно. Мы пока еще топчемся на пороге собственного космического дома, еще за пределы Земли плохо летаем, не говоря уже о том, чтобы за пределы Солнечной системы вылетать. Надо учиться, надо развиваться, развивать науку, технику, придумывать новые двигатели, новые принципы передвижения. И вперед к звездам!

Беседовала Светлана Синцова

Фото ВК-сообщества АстроПсков, Владимира Колпакова, Петра Митрофанова и Ульяны Лаблюк

Теги: #звезды #АстроПсков
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы спасались от почти 30-градусных морозов на новогодних каникулах?
В опросе приняло участие 258 человек
12.01.2024, 11:290 За 2023 год у псковичей изъяли почти 600 единиц оружия 12.01.2024, 11:190 «Квартирник»: Маша Анисимова о хэндпане и секретах звуковой релаксации 12.01.2024, 11:030 Догхантеры разбрасывают в Пскове смертельно опасную для собак курятину 12.01.2024, 10:580 Доверчивые псковичи перевели мошенникам более миллиона рублей
12.01.2024, 10:560 Кометы и северное сияние: что в январе псковичи смогут увидеть в зимнем небе 12.01.2024, 10:460 «Прессинг»: СМИ в 2024 году, запрос на цензуру, параллельная реальность 12.01.2024, 10:310 Валютные кредиты россиян упали до минимальных 47 млрд рублей 12.01.2024, 10:210 «Пастырь»: Крещение Господне. ВИДЕО
12.01.2024, 10:130 В Госдуме назвали условие получения пенсии в 50 тысяч рублей 12.01.2024, 10:000 В Пскове обеспечили надежную эксплуатацию газораспределительной системы в праздничные дни 12.01.2024, 09:500 Жители Псковской области стали чаще искать работу и подработку - исследование 12.01.2024, 09:400 Названа предварительная причина пожара в доме на улице Труда в Пскове
12.01.2024, 09:280 Объем деструктивного контента в России вырос вдвое в 2023 году 12.01.2024, 09:150 Диспансеризацию в России в 2024 году проведут по новым правилам 12.01.2024, 09:000 Женщина отбила собак от двух волков под Себежем 12.01.2024, 08:470 Пропавшего мужчину с чихуахуа разыскивают в Псковской области
12.01.2024, 08:360 День работника прокуратуры РФ отмечают 12 января 12.01.2024, 08:250 Вузы готовятся увеличить стоимость платного обучения на 10-12% 12.01.2024, 08:111 Когда подешевеют куриные яйца, рассказали в Минсельхозе 12.01.2024, 07:560 Объем незаконной рубки лесов в России в 2023 году снизился на 16%
12.01.2024, 07:350 Названы льготы, которые можно потерять из-за невнимательности 12.01.2024, 07:190 Смертельно опасные последствия гастрита перечислил врач 12.01.2024, 07:000 В России могут появиться категории пассажиров, которым нельзя отказать в перелете 11.01.2024, 23:020 Сотрудники МЧС спасли 12 человек при тушении пожара на улице Труда в Пскове
11.01.2024, 22:000 Мужчину с татуировкой на ладони продолжают разыскивать в Пскове  11.01.2024, 21:400 Как по поведению человека можно определить болезнь, рассказала врач 11.01.2024, 21:200 Отпечаток ножки новорожденного можно сделать в Псковском перинатальном центре 11.01.2024, 21:150 Квартира горит на улице Труда в Пскове. ФОТО
11.01.2024, 21:000 Способы справиться с критикой назвала психолог 11.01.2024, 20:500 Получить подарок за селфи смогут гости Псковского музея 11.01.2024, 20:400 Самые неприятные медицинские процедуры назвали россияне  11.01.2024, 20:300 Детский Фонд вручил подарки участникам регионального этапа конкурса «Семья года 2023»
11.01.2024, 20:200 Свыше 70 тысяч блинов испекли в музейном кафе в Изборске за 2023 год 11.01.2024, 20:080 TikTok потерял популярность среди приложений в новогодние праздники 11.01.2024, 20:000 Рождество Христово в мировой литературе обсудят в Пскове 18 января 11.01.2024, 19:500 Псковская область на выставке «Россия» присоединилась к акции поддержки белгородцев
11.01.2024, 19:400 Верховный суд отказался исключить мак из перечня наркотических средств 11.01.2024, 19:300 Студенческую краеведческую конференцию в Великих Луках посвятят Александру Матросову 11.01.2024, 19:200 Больше 1,5 тысяч идей поданы на форум «Сильные идеи для нового времени» 11.01.2024, 19:100 Почти 500 бездомных животных планируют отловить в Псковской области за год
11.01.2024, 19:000 Биолога приглашают на службу псковское УМВД России 11.01.2024, 18:450 Онлайн-программу ко Дню российской печати подготовил Музей Победы 11.01.2024, 18:270 Освященные куличи передали содержащимся в СИЗО-1 в Пскове 11.01.2024, 18:150 «Пастырь»: Крещение Господне
11.01.2024, 18:030 Мастер-класс по оказанию первой медпомощи прошел в региональном избирательном штабе в Пскове 11.01.2024, 18:000 Быть предельно осторожными на дорогах призывает псковская Госавтоинспекция 11.01.2024, 17:500 Минфин дал предварительную оценку исполнению дефицита федерального бюджета 11.01.2024, 17:491 Выборы-2024: смотр рядов оппозиции
11.01.2024, 17:400 Андрей Турчак исполнил желание юной псковички о фотоаппарате 11.01.2024, 17:350 Определены дата и место крещенских купаний в Великих Луках 11.01.2024, 17:310 Каким был 2023 год: топ-5 самых читаемых материалов «МК в Пскове» 11.01.2024, 17:300 Доля доступных в электронном виде социально значимых услуг в Псковской области должна достигнуть 95% к 2029 году
11.01.2024, 17:250 Первое занятие в Школе креативных индустрий Пскова. ФОТОРЕПОРТАЖ 11.01.2024, 17:120 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 11 января 11.01.2024, 17:040 Напавшего на псковичку извращенца задержали прохожие 11.01.2024, 17:010 Открытый чемпионат Псковской области по таврелям пройдет в Великих Луках
11.01.2024, 16:540 Два автомобиля столкнулись на улице Петровской в Пскове 11.01.2024, 16:522 Пешеходный мост через реку Пскову построит компания «Балтийский берег» 11.01.2024, 16:371 Январский дрифт, или Утопленница 11.01.2024, 16:352 Наталия Соколова назвала самое страшное родительское наказание для детей
11.01.2024, 16:270 Михаил Ведерников обсудил с вице-губернаторами вопросы реализации в этом году наиболее крупных проектов 11.01.2024, 16:170 18-летний футболист переходит из клуба «Луки-Энергия» в «Муром» 11.01.2024, 16:150 «Дневной дозор»: будут ли выборы президента конкурентными? 11.01.2024, 15:580 Более 80 детей обучаются в Школе креативных индустрий Пскова
11.01.2024, 15:432 Сергей Вострецов: Обновление коммуникаций становится проблемой регионального масштаба 11.01.2024, 15:310 «Сообразим на троих»: вызовы и угрозы 2024 года. ВИДЕО 11.01.2024, 15:222 Пациент с пулей в шее поступил в Псковскую областную больницу 11.01.2024, 15:161 Просроченные морепродукты продают в Пскове
11.01.2024, 15:101 «Поэт и правдоруб»: Вы зачем опять припёрлись, злые холода? ВИДЕО 11.01.2024, 15:080 Модель черной дыры появилась в Псковском планетарии 11.01.2024, 14:560 «Дневник выборов»: главное политическое событие года — выборы президента России. ВИДЕО 11.01.2024, 14:561 Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 11 февраля
11.01.2024, 14:542 Шоперы с «Черными любовниками» представил Псковский музей-заповедник 11.01.2024, 14:490 Областной финал соревнований «Мини-футбол — в школу» проходит в Псковском районе 11.01.2024, 14:482 Илья Стрелков: У «Новых людей» в союзе с «Партией роста» веса больше 11.01.2024, 14:450 Россияне стали больше верить в честность окружающих — ВЦИОМ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru