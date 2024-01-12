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Кометы и северное сияние: что в январе псковичи смогут увидеть в зимнем небе

Новогодние каникулы стали временем необычных атмосферных явлений. Накануне Рождества псковичи наблюдали и гало, и световые столбы, и падающие звезды. Связана ли эта игра света с аномальными морозами, и что еще можно увидеть в зимнем небе в январе Псковской Ленте Новостей рассказал директор псковского планетария, член клуба любителей астрономии Псковской области «АстроПсков» Владимир Колпаков.

Никакой мистики

- Ясные морозные вечера, наверное, хорошее время для наблюдения за звездным небом?

- На самом деле нормального неба не было с сентября. В новогодние каникулы урывками было, но погода была холодной, и у ребят, которые выезжали снимать, замерзали монтировки телескопов. И небо было не очень чистым, когда я у себя во дворе пробовал фотографировать. Вроде туч и облаков не было, но мешала морозная дымка. Та же Большая Медведица была еле видна. И хороших снимков не получилось. Кроме того, техника замерзала. Монтировка телескопа пыталась двигаться вслед за объектом, но у нее это не очень хорошо получалось, и в результате кадры получились размазанными. Пока ничего не получилось нормально пофотографировать.

- Но именно в эти выходные в небе можно было наблюдать много интересных атмосферных явлений?

- Да, в сильные морозы были световые столбы. Это оптическое явление, когда кристаллики льда, своеобразным образом расположенные в атмосфере, выстраиваются этажами и так отражают свет от источника на земле или близко к земле, что над ним получается высокий световой столб. В этом никакой мистики нет, никаких знамений о том, что «все будет плохо» или «мы все умрем». Это просто красивое оптическое явление.

Чаще всего это явление связано с морозами, когда влага в воздухе замерзает, и кристаллики льда получают специфическую форму и своеобразно выстраиваются в воздухе. В морозы такую красоту можно наблюдать довольно часто. Явление может быть разной интенсивности. Бывает, что световые столбы возникают от любой лампочки, а, бывает, что проявляются очень слабенько.

- Они могут возникнуть и от искусственного освещения?

- От любого источника света. Главное, чтобы свет был, от кристалликов льда отражался и все выше уходил. Тут может быть хоть фонарик. В прошлом году я ехал по трассе, увидел световые столбы и остановился их фотографировать. С двух сторон дороги ехали машины, и у них были видны эти световые столбы от фар. Это красиво, это необычно. Не каждый день у нас такие морозы, когда это можно увидеть.

- В городе их тоже можно увидеть?

- В городе в принципе это тоже можно увидеть. Ребята из Петербурга выкладывали фотографии этого явления. Главное — чтобы атмосфера так промерзла, чтобы образовались кристаллики и красиво свет продлили.

- Многие обратили внимание, что световые столбы появились именно в Рождество…

- Так было холодно. 7 января камера показывала минус 29.5 градусов, датчик на доме - минус 25. Поэтому ничего удивительного в появлении этих столбов не было. С праздниками это никак не связано. Просто так совпало.

- На этот период пришлось еще одно атмосферное явление, с которым тоже связано много поверий — солнечное гало...

- Это тоже связанное с кристалликами льда в атмосфере явление, когда вокруг луны или в данном случае вокруг солнца появляются дополнительные круги или небольшие фигурки. Оно тоже связано с отражением или преломлением света в атмосфере. Гало — достаточно сложное явление, есть разные вариации. Но чаще всего оно бывает в виде достаточно широкого круга вокруг солнца или луны. То тоже оптическое явление, никакой мистики в этом нет. Это физика, оптика.

Охотники за метеоритами

- Что еще интересного происходило на небе?

- В ночь с 3 на 4 января был метеорный поток Квадрантиды. У нас в регионе его нормально видно не было, но в Ленобласти ребята его фотографировали. Петр Митрофанов выезжал на Астродачу в Низовскую, где наши питерские друзья устраивают небольшие астросборища, и там фотографировал. Метеорный поток должен был быть большим - порядка 80 метеоров в час. Но опять же наблюдать его желательно подальше от огней города, чтобы небо было почище и потемнее. Тогда можно увидеть больше метеоров, потому что многие мелкие и слабенькие, и в городе их просто можно не увидеть. Петр Митрофанов выкладывал фотографии, на которых можно разглядеть 36 метеоров. При этом он рассказывал, что даже невооруженным глазом можно было заметить около 20 метеоров.

- То есть падающие звезды можно наблюдать даже без телескопа?

- Для наблюдения метеорных потоков не нужно никакого оборудования. По всему небу пролетают быстрые яркие точки, которые становятся заметными линиями. Метеориты — это просто пыль, входящая на большой скорости в атмосферу Земли, нагревающаяся, сгорающая. Но если метеор упадет на землю, он будет метеоритом. Бывает, что до земной поверхности долетают маленькие кусочки. И даже есть ребята, охотники за метеоритами. Чаще всего они выезжают в пустыню, где метеориты легче увидеть и находят там небольшие камушки.

Потом они их либо в музей сдают, либо на исследования, либо продают.

- Что еще могут любители наблюдать за звездным небом в ближайшее время без телескопа?

- Без телескопа особо ничего не увидишь. Например, летит комета 62P/Tsuchinshan, но она пока еще далеко, и невооруженным взглядом ее не увидеть. В хороший бинокль можно попытаться рассмотреть ее ближе к концу месяца, когда она будет пролетать в районе созвездия Девы и достигнет примерно 8-й звездной величины. Еще одна комета 144P/Kushida будет пролетать в созвездии Телец в конце месяца, но она будет еще более слабая - примерно 10-й звездной величины.

Если повезет, будут вспышки на Солнце и хорошая погода, можно будет северное сияние увидеть.

- Северное сияние - это, конечно, красиво. Но вспышки на Солнце могут негативно сказаться на здоровье людей?

- Пока доказательств четкой взаимосвязи самочувствия человека и вспышек на Солнце нет. Из-за того, что мы не можем предсказать вспышку на Солнце, сложно это наблюдать и сопоставлять. Почему голова болит? Может, человек просто не выспался? Есть данные, что влияние на здоровье эти процессы оказывают, особенно если вспышка в сторону Земли происходит, магнитное поле планеты испытывает некоторые изменения в расположении линий, тех же заряженных частиц больше летит к нам. То есть, какое-то воздействие есть, но это еще до конца не изучено.

- Где лучше наблюдать северное сияние?

- За городом. Лучше уезжать в сторону севера, чтобы впереди не было крупных городов, яркой засветки. Для псковичей хороший вариант - отправиться на север по Гдовской трассе. Но в принципе, я северное сияние фотографировал и у себя во дворе в Дуброво.

Все зависит от мощности вспышки. Чем сильнее вспышка, тем лучше и южнее можно наблюдать северное сияние. Какие-то сияния очень слабенькие и надо уезжать подальше на север, чтобы их увидеть. Какие-то сияния были даже на юге, в Архызе, видны, когда осенью мощная вспышка пришла к нам.

- Если есть телескоп, что красивого можно увидеть на зимнем небе?

- Самая красивая штука зимнего неба - это созвездие Ориона. Там и всяких разных туманностей много. Но опять же проблема в том, что надо в очень большой телескоп смотреть, чтобы что-то увидеть. Даже в наш телескоп, у которого зеркало 200 мм, та же туманность Ориона видна блеклым пятнышком, в котором никаких деталей не различить. Поэтому лучше фотографировать. А наблюдать можно Юпитер, Сатурн, Луну ту же самую. Причем, Луну и планеты в принципе можно рассмотреть в бинокль, необязательно в телескоп.

Есть ли жизнь во Вселенной

- «Посмотрелки» не будете устраивать зимой?

- Во-первых, пока неба не было нормального для этого, во-вторых, все-таки холодно. Как только станет потеплее, мы обязательно соберемся. Ближе ко Дню космонавтики точно соберемся на площади Ленина. Но и постараемся раньше в рамках нашего проекта «Поехали!» провести такие мероприятия. Главное - неба дождаться.

- Что за проект вы реализуете?

- Сейчас заканчивается второй этап проекта «Поехали!». Мы его реализуем уже год. В рамках проекта задействовано несколько городов: Псков, Москва, Питер, Петрозаводск, Красноярск и Омск. Мы проводим лекции, проводим тротуарки-посмотрелки, участвуем в различных мероприятиях партнеров, проводим фестивали. У меня за этот год проведено около 40 лекций в школах, в санаториях, в детских садах. Проводим лекции онлайн.

В Петербурге в нашей команде есть слабослышащий любитель астрономии. Поэтому часть онлайн-лекций мы переводим на русский жестовый язык и выкладываем в интернет, чтобы все желающие могли посмотреть и узнать что-нибудь новое. Это просветительские лекции о космосе, об астрономии, о космонавтике. Рассказываем о том, что можно увидеть на небе, как смотреть, как фотографировать, о том, что нас окружает и где наше место во Вселенной.

- Много ли вопросов получаете после лекций? Что интересует слушателей?

- На вопросы отвечаем после каждой лекции. Кто-то спрашивает, есть ли жизнь где-нибудь еще, кто-то - про планеты, про звезды. Многие вопросы начинаются со слов: «А правда ли..?»

- А правда ли, что есть жизнь где-то еще?

- Я уверен, что где-то есть. По современным оценкам, в наблюдаемой нами части Вселенной около двух триллионов галактик. Два триллиона - это двойка и 12 нолей. А в каждой из галактик от 100 миллиардов до триллиона звезд. С учетом такого количества звезд можно сказать, что жизнь обязательно где-то должна быть. Если при таких масштабах жизнь есть только на Земле - это совсем глупая Вселенная. Я думаю, что она поумнее и поинтереснее.

- Есть вероятность, что когда-нибудь мы можем встретиться с обитателями других планет?

- Можем, наверное, но для этого надо развиваться. Как в анекдоте: самым лучшим доказательством существования разумной жизни во Вселенной является то, что с нами до сих пор никто не связался. Потому что нашу жизнь разумной назвать сложно. Мы пока еще топчемся на пороге собственного космического дома, еще за пределы Земли плохо летаем, не говоря уже о том, чтобы за пределы Солнечной системы вылетать. Надо учиться, надо развиваться, развивать науку, технику, придумывать новые двигатели, новые принципы передвижения. И вперед к звездам!

Беседовала Светлана Синцова

Фото ВК-сообщества АстроПсков, Владимира Колпакова, Петра Митрофанова и Ульяны Лаблюк