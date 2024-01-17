Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
влиятельная сотня
Псков кофейни и пекарни
«Истфакт»: Малый Сталинград
«обратный отсчет» с губернатором
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
новое поколение сето
«Зенча-Псков» кто там?
коронные фразы
2023 полититоги
Два хита псковской кухни
как пользоваться газом
выходные в 2024 году
 
 
 
ещё Общество 17.01.2024 16:322 Температура ниже нормы прогнозируется в ближайшие 10 дней в СЗФО 19.01.2024 12:510 Туман и 17-градусный мороз прогнозируют в Псковской области 20 января  19.01.2024 12:380 ВЦИОМ: 30 процентов россиян выступили за скорейшее перезахоронение Ленина 19.01.2024 12:340 Почти 5 тысяч человек в Псковской области приняли участие в праздновании Крещения Господня 19.01.2024 12:090 Материалы по семейной истории предложили включить в школьную программу  19.01.2024 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Ожидания от 2024-го, нулевая терпимость и эхо мусорного скандала
 
 
 
Самое популярное 14.01.2024 13:360 Еще с тремя бойцами спецоперации простились в Псковской области 13.01.2024 11:400 Депортированный из Латвии пенсионер отправится из Псковской области в Калининград 16.01.2024 07:181 Хвостатый «талисман Идрицы» отравили и выбросили на помойку 12.01.2024 11:032 Догхантеры разбрасывают в Пскове смертельно опасную для собак курятину 17.01.2024 22:201 Отряд «Дружина» помог задержать группу опасных преступников в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Ожидания от 2024-го, нулевая терпимость и эхо мусорного скандала

19.01.2024 12:03|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Хайпожоры», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Ведущие - Сергей Васильев и Ксения Журавкова.

Основные темы выпуска:

  • Чего ждать от 2024 года пользователям соцсетей?
  • Усиление идеологической борьбы и нулевая терпимость к треш-стримингу.
  • Эхо мусорного скандала.

Трансляция завершена.

Теги: #хайпожоры #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Знаете ли вы, какие выборы пройдут в марте?
В опросе приняло участие 148 человек
19.01.2024, 13:170 Финский политик предложил расстреливать незаконно пересекающих границу 19.01.2024, 13:080 Водители попадают в ДТП на опасном участке дороги в Пскове, один пострадал. ВИДЕО 19.01.2024, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» о премьере спектакля «Мой не мой» 19.01.2024, 12:510 Туман и 17-градусный мороз прогнозируют в Псковской области 20 января 
19.01.2024, 12:390 ПЛН-ТВ: Крещенские купания в Пскове - 2024 19.01.2024, 12:380 ВЦИОМ: 30 процентов россиян выступили за скорейшее перезахоронение Ленина 19.01.2024, 12:340 Почти 5 тысяч человек в Псковской области приняли участие в праздновании Крещения Господня 19.01.2024, 12:220 Чемпионат и первенство Псковской области по брейкингу состоятся 11 февраля
19.01.2024, 12:090 Материалы по семейной истории предложили включить в школьную программу  19.01.2024, 12:041 Более 1200 человек окунулись в купели в Псковской области в крещенскую ночь 19.01.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Ожидания от 2024-го, нулевая терпимость и эхо мусорного скандала 19.01.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 19 января
19.01.2024, 11:530 Себежанин дважды обокрал один дом и оказался в суде 19.01.2024, 11:510 Губернатор призвал псковичей окунаться только в оборудованные купели 19.01.2024, 11:400 «Подстрочник»: «Мой не мой» - как бытовая комедия превращается в криминальную драму 19.01.2024, 11:360 Владеющими нейросетями сотрудникам готовы платить больше 11% компаний - опрос
19.01.2024, 11:200 Около 350 человек приняли участие в крещенском купании в Великих Луках 19.01.2024, 11:140 «Песни наших родителей» прозвучат в Пскове в исполнении хора Сретенского монастыря 19.01.2024, 11:000 Ярлык на великое сомнение 19.01.2024, 10:540 «Хайпожоры»: Ожидания от 2024-го, нулевая терпимость и эхо мусорного скандала
19.01.2024, 10:480 Псковский зооволонтер просит помочь оставшемуся без хозяина кошачьему приюту в Смоленске 19.01.2024, 10:460 Строительную компанию наказали в Пскове за нарушение правил безопасности 19.01.2024, 10:420 ГК «Титан» подвела итоги работы в 2023 году на встрече с Денисом Мантуровым 19.01.2024, 10:360 Псковским семьям одобрили почти 7 тысяч распоряжений материнским капиталом в прошлом году
19.01.2024, 10:181 Почти 20 ДТП с техническими повреждениями оформила Госавтоинспекция в Пскове за день 19.01.2024, 10:080 Жилой дом горел в Бежаницах  19.01.2024, 10:031 Названы три фактора, при совпадении которых цены на автомобили начнут снижаться 19.01.2024, 09:490 На краже еды попался мужчина в Великих Луках
19.01.2024, 09:400 Две псковички случайно дали доступ к личным данным позвонившим им незнакомцам 19.01.2024, 09:300 Свинский подход 19.01.2024, 09:230 В России планируют защитить права еще не родившихся детей участников СВО при распределении страховых выплат 19.01.2024, 09:150 Количество пиратского контента в сети выросло вдвое в 2023 году
19.01.2024, 09:000 Активисты отловили «Хатико» в Приморье 19.01.2024, 08:470 Красные ковровые дорожки постелили у иордани в Пушкинских Горах 19.01.2024, 08:331 Псковичка перевела мошенникам 60 тысяч рублей, отправляя их коллеге 19.01.2024, 08:210 Сбербанк открыл головное отделение в Крыму
19.01.2024, 08:050 Врач назвал три причины ранней седины 19.01.2024, 07:440 Россияне смогут проверять украшения на подделку в магазинах 19.01.2024, 07:220 Крещение празднуют православные 19 января 19.01.2024, 07:000 Гречка стала лидером по снижению цен в России в 2023 году
18.01.2024, 23:171 Крещенские купания начались на реке Великой в Пскове. ФОТО 18.01.2024, 22:000 Общественники проверили условия содержания в псковском СИЗО 18.01.2024, 21:422 Директора псковской спортшколы «Олимп» наказали за нецелевое использование бюджета 18.01.2024, 21:400 Закон о компенсации за невыплату заработной платы приняли в Госдуме 
18.01.2024, 21:340 Женская команда Псковской области одержала победу в чемпионате России по стрельбе из блочного лука 18.01.2024, 21:200 Ведущие тревел-шоу «Поехали!» посетили креативное пространство в Великих Луках 18.01.2024, 21:200 Спор о социальной выплате медикам отстояли псковские профсоюзы в суде 18.01.2024, 21:130 Еще четырех волков добыли охотники в Дедовичском районе
18.01.2024, 21:001 Казахстан рассмотрит просьбу России увеличить поставки куриных яиц 18.01.2024, 20:400 Детскую программу с оркестром организуют в псковской филармонии 8 февраля 18.01.2024, 20:200 Перелет в экономклассе для псковичей подорожал на 6% 18.01.2024, 20:110 Участники блокады Ленинграда из Псковской области получат единовременную выплату
18.01.2024, 20:000 Обучение в вузах МВД обсудили полицейские со школьниками в Великих Луках 18.01.2024, 19:500 Конституционный суд разрешил родителям использовать программы контроля на телефонах детей 18.01.2024, 19:400 Семейная династия Герасимовых представит Псковскую область на форуме «Родные — любимые» 18.01.2024, 19:300 Региональная акция «Культурные выходные» в 2023 году охватила более 10 тысяч жителей Псковской области
18.01.2024, 19:200 Соревнования по лыжным гонкам пройдут под Псковом 21 января  18.01.2024, 19:000 Праздник зимы проведут для молодежи в Пскове 18.01.2024, 18:550 Псковская полиция обеспечит безопасность горожан во время Крещения 18.01.2024, 18:450 Почти 300 детей-сирот получили новогодние подарки благодаря работе Псковского отделения детского фонда
18.01.2024, 18:360 Псковича осудили за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации 18.01.2024, 18:270 Как выглядели древние псковичи, смогут узнать жители города 18.01.2024, 18:262 «Поэт и правдоруб»: Если взять один кирпич, мало толку в нём. ВИДЕО 18.01.2024, 18:150 Мошенники заблокировали учетные записи псковичей на сайте госуслуг
18.01.2024, 18:150 Игорь Иванов: Мы рады приветствовать Запорожские профсоюзы в составе ФНПР 18.01.2024, 18:060 Помощь жителям новых регионов в прошлом году оказывали 16 псковских медиков 18.01.2024, 18:031 На фиктивной регистрации граждан Египта попался мужчина в Псковском районе 18.01.2024, 18:010 Около 40% псковичей теряют рабочие данные, переходя по фишинговым ссылкам 
18.01.2024, 18:000 День студента отметят в Псковском музее-заповеднике 18.01.2024, 17:530 Вопросы правовой и социальной защиты военнослужащих обсудил Дмитрий Шахов в Петербурге 18.01.2024, 17:410 «Дневной дозор»: нужно ли дотировать авиаперелеты в Псковской области? 18.01.2024, 17:270 Ранее судимый мужчина с ножом ограбил пенсионера в Великих Луках
18.01.2024, 17:220 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 18 января 18.01.2024, 17:153 Псковский вездеход «Тактик» покорил участников выставки «Россия» в День машиностроения 18.01.2024, 17:070 Чемпион Европы провел встречу с борцами в Пскове. ФОТО 18.01.2024, 17:020 Презентован новый Samsung Galaxy S24
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru