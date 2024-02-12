Общество

РСХБ составил индекс глинтвейна

Глинтвейн – один из самых популярных напитков в холодное время года. Зимой и осенью потребление напитка в России возрастает в 2 раза по сравнению с теплым периодом. По прогнозам РСХБ, его популярность продолжит расти: уже сейчас в среднем россияне в год выпивают порядка 100 млн литров или же 400 млн порций этого слабоалкогольного напитка. Эксперты РСХБ подсчитали индекс глинтвейна – показатель, который отражает среднюю стоимость порции напитка.

«Ароматный согревающий глинтвейн – традиционный зимний напиток на рождественских ярмарках и базарах крупных городов и мегаполисов. В России этот напиток стал известен более полутора веков назад, а сам рецепт глинтвейна берет свое начало в XV веке в Германии. Наиболее высокие показатели продаж глинтвейна отмечаются осенью и зимой, в период новогодних каникул и праздников этот напиток становится одним из главных угощений на городских ярмарках и фестивалях, а объемы потребления вырастают в 2 раза по сравнению с теплым периодом. По прогнозам аналитиков РСХБ, с каждым годом популярность глинтвейна будет только расти, вырастет также спрос и на безалкогольные напитки со вкусом глинтвейна. Мы подсчитали, сколько литров глинтвейна россияне выпивают в год и во сколько обойдется приготовление этого напитка по традиционному рецепту», - рассказала Наталья Худякова, управляющий директор Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка.

Индекс рассчитан на основании средних розничных цен на основные ингредиенты.

Средняя стоимость ингредиентов для приготовления порции в 250 мл в сезон 2023 года составила 113 рублей, если самостоятельно собирать ингредиенты, и 119 рублей, если приобрести готовую смесь пряностей. Набор приправ в среднем обойдется в 95-250 рублей. Небольшой прирост в стоимости приготовления глинтвейна связан с логистикой поставок отдельных ингредиентов, которые содержатся в смесях с приправами, а также из-за сезонности напитка и традиционного подорожания свежих фруктов в осенне-зимний период.

В общей сумме на самостоятельное приготовление глинтвейна на кампанию из 6 человек необходимо потратить 677 рублей. При этом цены на стаканчик глинтвейна на ярмарках и фестивалях варьируются от 150 до 350 рублей за стандартную порцию, а в сегменте HoReCa могут быть выше в связи с использованием более дорогих вин и дополнительных ингредиентов (мед, кардамон, стручки ванили и т.д.).

По оценкам аналитиков наибольшей популярностью данный напиток пользуется у жителей Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, Сочи, Екатеринбурга и Тюмени. Теплый напиток чаще всего пьют на открытом воздухе: на зимних ярмарках, фестивалях, катках и в парках.

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