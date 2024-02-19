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Общество

Эксперт раскрыл основные схемы обмана с предложением вакансий

19.02.2024 18:45|ПсковКомментариев: 0

Находясь в длительном поиске работы, соискатель становится уязвим для различного рода злоумышленников, отметил партнер рекрутинговой компании Cornerstone Владислав Быханов. Примерно 20% объявлений о вакансиях не вызывают доверия, считает он.

«Каждая пятая вакансия на досках объявлений – с душком. Мы знаем, что мошенники чаще всего обитают там, где человеческие эмоции притупляют здравый рассудок. Растерянный соискатель, который давно находится в поиске работы и рассчитывает на хорошее место, – идеальная жертва для применения одной из липких схем. В сети мошенников попадают как рядовые специалисты, так и топ-менеджмент», – сказал Владислав Быханов в интервью радио Sputnik.

Эксперт перечислил наиболее распространенные способы обмана в этой сфере. Один из них – продажа соискателю якобы закрытой базы данных о вакансиях.

«На рынке существуют сомнительные коммерческие службы занятости, которые за вознаграждение обещают кандидатам помощь в трудоустройстве. Они утверждают, что в их базе есть вакансии, которых не найти на сайтах по поиску работы. Оплатив эту услугу, кандидат получает распечатку с теми же вакансиями, которые есть в открытом доступе. Лучше искать работу самостоятельно. А если вам нужна помощь в трудоустройстве, обратитесь в кадровое агентство с хорошей репутацией», – советует Владислав Быханов.

Злоумышленники, выдающие себя за работодателей, обычно просят что-либо оплатить, от доставки документов до курса обучения, продолжил он.

«По окончании собеседования или даже вместо него мошенники могут предложить "будущему работнику" пройти обучение, которое необходимо оплатить. Так называемый работодатель либо исчезнет, либо даст курсы, которые впоследствии ни к чему не приведут. Трудоустройства, конечно, не предвидится. Добросовестный работодатель должен проводить обучение за свой счет», – пояснил Владислав Быханов.

Также следует насторожиться, если работодатель предлагает купить «гарантию» трудоустройства или саму должность, добавил эксперт.

«Если вы видите фразу "гарантированное трудоустройство", и вам предлагают заплатить за такую "гарантию" деньги, то это обман. Никаких гарантий в процессе трудоустройства быть не может, если только фирма не принадлежит вашему близкому родственнику. По сговору между работодателем и посредником, например, сотрудником агентства, в компанию могут принять кандидата, давшего взятку. Но торговля должностями – это уголовное преступление. Возможно, таким способом вы попадете в компанию, но долго в ней вряд ли проработаете, так как придется освободить место для следующего, не менее платежеспособного соискателя», – предупредил Владислав Быханов.

Чтобы не стать жертвой аферистов, нужно заранее собрать сведения о возможном работодателе или кадровом агентстве, в которое вы собираетесь обратиться, рекомендует эксперт.

«Перед тем, как идти на собеседование к потенциальному работодателю или обращаться за услугами в агентство, нужно собрать сведения, подтверждающие их добропорядочную репутацию. На сайте Федеральной налоговой службы при помощи ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) и ЕГРИП (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей) можно получить полную информацию об интересующей фирме. Тревожный сигнал, если организации нет в указанных реестрах или информация о ней будет не совпадать с той, которую предоставляет сама фирма», – заключил Владислав Быханов.

Теги: #трудоустройство
Источник: Псковская Лента Новостей
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