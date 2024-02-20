Эксперты: Псковская область обогнала Москву по перспективности трудоустройства

Псковская область оказалась на 58 месте по перспективности трудоустройства, обогнав Москву. Столица заняла 65 место. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе hh.ru.
Псковская область заняла 58 место в рейтинге, набрав 70,19 баллов. На одну активную вакансию в регионе приходится 2,7 резюме (по РФ в целом конкуренция за рабочие места чуть выше - 3,5). Медиана предлагаемой зарплаты составляет 49 800 рублей, при этом прожиточный минимум для трудоспособного населения – 16 675 рублей. Среди соискателей региона 81,3% в своих резюме отмечают, что однозначно не готовы к переезду и только 1,2%, наоборот, хотели бы уехать из Псковской области.
Примечательно, что Москва оказалась только на 65 месте, набрав 68,19 баллов. Столь низкая позиция объясняется более высокой, чем в целом по стране, конкуренцией за рабочие места (4,8 резюме на вакансию), а также низким соотношением медианы заработной платы к прожиточному минимуму (84 400 рублей к 25 879 рублей).
Лидером рейтинга регионов по перспективности трудоустройства в начале 2024 года стала Республика Татарстан, набравшая 77,42 балла. Также в топ-10 регионов по перспективности трудоустройства с небольшим отрывом друг от друга вошли Ямало-Ненецкий АО (74,77 балла), Рязанская область (74,63), Свердловская область (74,43), Республика Башкортостан (74,40), Еврейская АО (74,36), Ленинградская область (74,20), Липецкая область (73,97), Амурская область (73,94) и Московская область (73,90).
Рейтинг регионов России по перспективности трудоустройства в начале 2024 года
|
№
|
Регион*
|
Итоговый балл
|
hh.индекс (кол-во резюме к кол-ву вакансий)
|
Медианная предлагаемая зарплата, руб.
|
Прожиточный минимум, руб.
|
Доля резюме «Не готов к переезду»
|
Доля резюме «Хочу переехать»
|
Уровень безработицы
|
1
|
Республика Татарстан
|
77,42
|
3,3
|
59 600
|
14 317
|
78,7%
|
0,9%
|
2,0%
|
2
|
Ямало-Ненецкий АО
|
74,77
|
3,4
|
97 500
|
23 718
|
65,7%
|
2,8%
|
1,5%
|
3
|
Рязанская область
|
74,63
|
2,3
|
52 500
|
14 991
|
82,1%
|
0,8%
|
2,9%
|
4
|
Свердловская область
|
74,43
|
2,5
|
59 200
|
16 675
|
80,2%
|
1,0%
|
2,2%
|
5
|
Республика Башкортостан
|
74,40
|
3,7
|
59 600
|
14 991
|
71,9%
|
1,2%
|
2,2%
|
6
|
Еврейская АО
|
74,36
|
2,0
|
77 800
|
22 002
|
77,4%
|
2,0%
|
3,0%
|
7
|
Ленинградская область
|
74,20
|
2,3
|
60 200
|
17 686
|
84,0%
|
1,0%
|
2,7%
|
8
|
Липецкая область
|
73,97
|
2,8
|
49 800
|
13 980
|
79,7%
|
1,1%
|
2,5%
|
9
|
Амурская область
|
73,94
|
3,1
|
73 700
|
19 427
|
72,0%
|
1,7%
|
2,2%
|
10
|
Московская область
|
73,90
|
3,0
|
69 700
|
19 943
|
84,2%
|
0,6%
|
2,5%
|
11
|
Калужская область
|
73,85
|
3,0
|
58 400
|
16 170
|
78,1%
|
0,9%
|
2,1%
|
12
|
Санкт-Петербург
|
73,79
|
4,4
|
70 700
|
18 023
|
77,0%
|
0,8%
|
1,5%
|
13
|
Тверская область
|
73,63
|
2,4
|
56 100
|
16 338
|
80,2%
|
1,2%
|
3,1%
|
14
|
Нижегородская область
|
73,62
|
2,8
|
55 000
|
15 833
|
80,2%
|
0,8%
|
1,5%
|
15
|
Воронежская область
|
73,59
|
3,1
|
52 000
|
14 654
|
81,6%
|
0,8%
|
3,2%
|
16
|
Приморский край
|
73,51
|
2,4
|
70 000
|
20 044
|
76,3%
|
1,4%
|
2,6%
|
17
|
Брянская область
|
73,49
|
2,8
|
55 100
|
15 497
|
77,6%
|
1,4%
|
2,6%
|
18
|
Кемеровская область
|
73,46
|
2,5
|
53 100
|
15 328
|
79,6%
|
1,3%
|
3,3%
|
19
|
Новосибирская область
|
73,40
|
3,1
|
59 800
|
16 696
|
79,2%
|
1,0%
|
3,5%
|
20
|
Челябинская область
|
73,19
|
2,6
|
52 900
|
15 564
|
79,9%
|
1,2%
|
2,4%
|
21
|
Тульская область
|
73,11
|
2,1
|
55 200
|
16 844
|
80,0%
|
1,0%
|
2,4%
|
22
|
Краснодарский край
|
73,07
|
3,4
|
58 500
|
16 170
|
76,7%
|
1,1%
|
1,8%
|
23
|
Пензенская область
|
73,01
|
3,0
|
50 000
|
14 149
|
77,4%
|
1,0%
|
2,7%
|
24
|
Забайкальский край
|
72,91
|
3,7
|
75 800
|
19 707
|
75,5%
|
1,7%
|
7,2%
|
25
|
Иркутская область
|
72,65
|
3,3
|
63 600
|
17 854
|
77,8%
|
1,1%
|
3,6%
|
26
|
Курганская область
|
72,64
|
2,3
|
52 700
|
15 833
|
80,1%
|
1,6%
|
4,5%
|
27
|
Белгородская область
|
72,64
|
3,0
|
50 200
|
14 149
|
75,6%
|
1,4%
|
3,5%
|
28
|
Чувашская Республика
|
72,56
|
2,8
|
49 800
|
14 654
|
78,4%
|
1,2%
|
2,3%
|
29
|
Ненецкий АО
|
72,55
|
2,9
|
117 300
|
30 546
|
66,7%
|
4,5%
|
6,3%
|
30
|
Ростовская область
|
72,53
|
2,9
|
54 300
|
15 833
|
77,8%
|
1,1%
|
3,0%
|
31
|
Омская область
|
72,48
|
3,3
|
53 300
|
14 958
|
76,0%
|
1,2%
|
3,3%
|
32
|
Владимирская область
|
72,34
|
2,1
|
51 400
|
16 338
|
80,3%
|
1,1%
|
1,6%
|
33
|
Удмуртская Республика
|
72,25
|
3,0
|
50 100
|
14 991
|
80,2%
|
1,1%
|
2,1%
|
34
|
Красноярский край
|
72,21
|
3,1
|
63 300
|
18 697
|
78,2%
|
1,4%
|
1,6%
|
35
|
Ивановская область
|
72,19
|
2,0
|
49 900
|
15 833
|
79,9%
|
1,5%
|
3,1%
|
36
|
Курская область
|
72,10
|
3,0
|
49 400
|
14 654
|
77,9%
|
1,3%
|
2,3%
|
37
|
Республика Мордовия
|
72,00
|
3,3
|
49 200
|
14 317
|
77,5%
|
1,4%
|
2,3%
|
38
|
Костромская область
|
71,99
|
2,2
|
48 800
|
15 497
|
80,8%
|
1,2%
|
2,9%
|
39
|
Кировская область
|
71,86
|
2,7
|
48 300
|
14 991
|
81,3%
|
1,4%
|
3,0%
|
40
|
Республика Адыгея
|
71,73
|
2,8
|
46 200
|
14 486
|
83,5%
|
1,1%
|
3,6%
|
41
|
Саратовская область
|
71,63
|
3,6
|
48 700
|
14 149
|
77,5%
|
1,3%
|
2,3%
|
42
|
Волгоградская область
|
71,62
|
3,3
|
49 700
|
14 486
|
75,9%
|
1,4%
|
2,7%
|
43
|
Пермский край
|
71,58
|
3,3
|
51 700
|
15 497
|
79,3%
|
1,1%
|
2,6%
|
44
|
Тюменская область
|
71,46
|
3,9
|
58 700
|
16 844
|
78,3%
|
0,9%
|
3,1%
|
45
|
Алтайский край
|
71,39
|
2,9
|
48 000
|
14 991
|
81,8%
|
1,1%
|
3,3%
|
46
|
Республика Марий Эл
|
71,33
|
2,9
|
47 900
|
14 823
|
79,7%
|
1,1%
|
3,1%
|
47
|
Тамбовская область
|
71,31
|
2,7
|
46 500
|
14 575
|
79,7%
|
1,3%
|
2,9%
|
48
|
Ульяновская область
|
71,17
|
3,1
|
48 700
|
14 991
|
78,6%
|
1,2%
|
2,3%
|
49
|
Республика Хакасия
|
71,14
|
2,9
|
54 900
|
17 181
|
78,4%
|
1,5%
|
1,9%
|
50
|
Новгородская область
|
70,59
|
2,6
|
50 600
|
16 507
|
78,4%
|
1,4%
|
1,8%
|
51
|
Хабаровский край
|
70,54
|
2,5
|
66 300
|
21 731
|
78,6%
|
1,7%
|
2,3%
|
52
|
Самарская область
|
70,53
|
3,6
|
52 200
|
15 833
|
77,2%
|
1,0%
|
1,9%
|
53
|
Магаданская область
|
70,45
|
3,6
|
98 800
|
29 308
|
75,7%
|
2,0%
|
3,3%
|
54
|
Ставропольский край
|
70,42
|
3,2
|
49 100
|
15 160
|
77,6%
|
1,2%
|
3,7%
|
55
|
Орловская область
|
70,42
|
2,8
|
49 400
|
15 664
|
76,4%
|
1,6%
|
3,1%
|
56
|
Республика Бурятия
|
70,40
|
3,2
|
61 000
|
18 360
|
75,0%
|
1,8%
|
4,5%
|
57
|
Смоленская область
|
70,21
|
2,6
|
50 400
|
16 507
|
77,3%
|
1,5%
|
2,8%
|
58
|
Псковская область
|
70,19
|
2,7
|
49 800
|
16 675
|
81,3%
|
1,2%
|
2,6%
|
59
|
Оренбургская область
|
70,00
|
4,3
|
50 300
|
14 654
|
75,2%
|
1,6%
|
2,4%
|
60
|
Ярославская область
|
69,81
|
3,0
|
50 000
|
16 507
|
81,2%
|
1,1%
|
3,9%
|
61
|
Республика Алтай
|
69,18
|
2,9
|
50 400
|
15 833
|
75,5%
|
1,6%
|
8,9%
|
62
|
Вологодская область
|
69,09
|
3,0
|
49 700
|
17 013
|
81,0%
|
1,0%
|
3,4%
|
63
|
Карачаево-Черкесская Республика
|
69,01
|
3,0
|
49 500
|
15 664
|
74,2%
|
2,4%
|
6,2%
|
64
|
Сахалинская область
|
69,00
|
3,6
|
72 400
|
22 907
|
73,8%
|
1,5%
|
2,1%
|
65
|
Москва
|
68,19
|
4,8
|
84 400
|
25 879
|
74,8%
|
0,7%
|
1,7%
|
66
|
Томская область
|
68,16
|
3,4
|
50 100
|
16 507
|
75,3%
|
1,4%
|
4,3%
|
67
|
Ханты-Мансийский АО - Югра
|
67,91
|
4,0
|
70 200
|
22 274
|
71,2%
|
2,8%
|
1,7%
|
68
|
Республика Крым
|
67,89
|
4,6
|
52 000
|
16 338
|
76,9%
|
1,2%
|
3,3%
|
69
|
Республика Тыва
|
67,68
|
5,3
|
59 600
|
17 013
|
73,7%
|
2,4%
|
6,7%
|
70
|
Республика Саха (Якутия)
|
67,45
|
3,8
|
78 400
|
25 434
|
73,8%
|
2,2%
|
5,4%
|
71
|
Астраханская область
|
67,36
|
3,5
|
49 400
|
16 338
|
70,6%
|
2,1%
|
3,7%
|
72
|
Камчатский край
|
66,94
|
3,4
|
80 000
|
30 086
|
80,6%
|
1,5%
|
1,5%
|
73
|
Республика Калмыкия
|
66,78
|
3,2
|
49 700
|
16 170
|
66,5%
|
2,8%
|
6,5%
|
74
|
Калининградская область
|
66,42
|
4,1
|
49 500
|
17 350
|
77,4%
|
1,1%
|
3,0%
|
75
|
Архангельская область
|
66,15
|
3,4
|
52 600
|
19 538
|
79,5%
|
1,5%
|
5,6%
|
76
|
Республика Дагестан
|
65,64
|
5,9
|
49 700
|
15 328
|
83,1%
|
1,0%
|
11,0%
|
77
|
Республика Коми
|
65,50
|
4,5
|
59 800
|
20 044
|
72,8%
|
2,7%
|
4,7%
|
78
|
Мурманская область
|
65,04
|
2,5
|
63 000
|
26 610
|
75,0%
|
1,9%
|
2,8%
|
79
|
Республика Карелия
|
65,03
|
3,6
|
51 400
|
20 362
|
80,4%
|
1,1%
|
5,1%
|
80
|
Республика Северная Осетия-Алания
|
64,78
|
4,8
|
44 100
|
15 160
|
79,3%
|
1,3%
|
9,6%
|
81
|
Кабардино-Балкарская республика
|
62,00
|
4,3
|
43 800
|
18 023
|
78,4%
|
1,4%
|
9,0%
|
82
|
Чукотский АО
|
60,83
|
1,9
|
90 000
|
43 962
|
58,7%
|
6,3%
|
1,7%
|
83
|
Чеченская Республика
|
60,72
|
9,0
|
53 900
|
16 170
|
78,0%
|
1,5%
|
10,7%
|
84
|
Республика Ингушетия
|
58,65
|
7,3
|
52 100
|
15 833
|
71,4%
|
2,4%
|
27,1%
* В Рейтинг не вошли те регионы, где наблюдается недостаточно данных для объективной статистики.
«Регионов с избытком трудовых ресурсов на сегодняшний день нет, кадровый голод является общей проблемой для всей страны. И если раньше за персонал боролись отдельные компании, то сегодня борьба за кадры вышла на новый уровень – на уровень субъектов федерации. Региональные органы власти совместно с бизнесом начинают работать над имиджем и HR-брендом территорий, чтобы удержать местных жителей от переезда и привлечь к себе людей из других субъектов. Это очень важный шаг, который способствует появлению новых центров притяжения квалифицированного персонала. На рынке представлено множество вакансий, предлагающих работу вахтовым методом или релокацию, однако готовность соискателя откликнуться на такое предложение зависит не только от условий, которые предлагает работодатель, но и от условий жизни в регионе», - отмечает аналитик hh.ru и автор методологии рейтинга Александр Ильин.
По его словам. в основу оценки регионов с точки зрения перспективности и привлекательности построения карьеры легли объективные статистические показатели. «Например, мы учли уровень предлагаемой заработной платы и то, как она соотносится с прожиточным минимумом, учли уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места, уровень безработицы, а также стремление жителей региона переехать куда-либо ради трудоустройства. Это позволило уйти от субъективной и стереотипной оценки и продемонстрировать, что найти хорошую работу, которая обеспечит достойный уровень жизни, сегодня можно не только в столице (более того – Москва не вошла даже в топ-10)», - добавил Александр Ильин.