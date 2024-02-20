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Общество

Эксперты: Псковская область обогнала Москву по перспективности трудоустройства

20.02.2024 10:28|ПсковКомментариев: 1

Псковская область оказалась на 58 месте по перспективности трудоустройства, обогнав Москву. Столица заняла 65 место. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе hh.ru.

Псковская область заняла 58 место в рейтинге, набрав 70,19 баллов. На одну активную вакансию в регионе приходится 2,7 резюме (по РФ в целом конкуренция за рабочие места чуть выше - 3,5). Медиана предлагаемой зарплаты составляет 49 800 рублей, при этом прожиточный минимум для трудоспособного населения – 16 675 рублей. Среди соискателей региона 81,3% в своих резюме отмечают, что однозначно не готовы к переезду и только 1,2%, наоборот, хотели бы уехать из Псковской области.  

Примечательно, что Москва оказалась только на 65 месте, набрав 68,19 баллов. Столь низкая позиция объясняется более высокой, чем в целом по стране, конкуренцией за рабочие места (4,8 резюме на вакансию), а также низким соотношением медианы заработной платы к прожиточному минимуму (84 400 рублей к 25 879 рублей).  

Лидером рейтинга регионов по перспективности трудоустройства в начале 2024 года стала Республика Татарстан, набравшая 77,42 балла. Также в топ-10 регионов по перспективности трудоустройства с небольшим отрывом друг от друга вошли Ямало-Ненецкий АО (74,77 балла), Рязанская область (74,63), Свердловская область (74,43), Республика Башкортостан (74,40), Еврейская АО (74,36), Ленинградская область (74,20), Липецкая область (73,97), Амурская область (73,94) и Московская область (73,90). 

Рейтинг регионов России по перспективности трудоустройства в начале 2024 года

Регион*

Итоговый балл

hh.индекс (кол-во резюме к кол-ву вакансий)

Медианная предлагаемая зарплата, руб.

Прожиточный минимум, руб.

Доля резюме «Не готов к переезду»

Доля резюме «Хочу переехать»

Уровень безработицы

1

Республика Татарстан

77,42

3,3

59 600

14 317

78,7%

0,9%

2,0%

2

Ямало-Ненецкий АО

74,77

3,4

97 500

23 718

65,7%

2,8%

1,5%

3

Рязанская область

74,63

2,3

52 500

14 991

82,1%

0,8%

2,9%

4

Свердловская область

74,43

2,5

59 200

16 675

80,2%

1,0%

2,2%

5

Республика Башкортостан

74,40

3,7

59 600

14 991

71,9%

1,2%

2,2%

6

Еврейская АО

74,36

2,0

77 800

22 002

77,4%

2,0%

3,0%

7

Ленинградская область

74,20

2,3

60 200

17 686

84,0%

1,0%

2,7%

8

Липецкая область

73,97

2,8

49 800

13 980

79,7%

1,1%

2,5%

9

Амурская область

73,94

3,1

73 700

19 427

72,0%

1,7%

2,2%

10

Московская область

73,90

3,0

69 700

19 943

84,2%

0,6%

2,5%

11

Калужская область

73,85

3,0

58 400

16 170

78,1%

0,9%

2,1%

12

Санкт-Петербург

73,79

4,4

70 700

18 023

77,0%

0,8%

1,5%

13

Тверская область

73,63

2,4

56 100

16 338

80,2%

1,2%

3,1%

14

Нижегородская область

73,62

2,8

55 000

15 833

80,2%

0,8%

1,5%

15

Воронежская область

73,59

3,1

52 000

14 654

81,6%

0,8%

3,2%

16

Приморский край

73,51

2,4

70 000

20 044

76,3%

1,4%

2,6%

17

Брянская область

73,49

2,8

55 100

15 497

77,6%

1,4%

2,6%

18

Кемеровская область

73,46

2,5

53 100

15 328

79,6%

1,3%

3,3%

19

Новосибирская область

73,40

3,1

59 800

16 696

79,2%

1,0%

3,5%

20

Челябинская область

73,19

2,6

52 900

15 564

79,9%

1,2%

2,4%

21

Тульская область

73,11

2,1

55 200

16 844

80,0%

1,0%

2,4%

22

Краснодарский край

73,07

3,4

58 500

16 170

76,7%

1,1%

1,8%

23

Пензенская область

73,01

3,0

50 000

14 149

77,4%

1,0%

2,7%

24

Забайкальский край

72,91

3,7

75 800

19 707

75,5%

1,7%

7,2%

25

Иркутская область

72,65

3,3

63 600

17 854

77,8%

1,1%

3,6%

26

Курганская область

72,64

2,3

52 700

15 833

80,1%

1,6%

4,5%

27

Белгородская область

72,64

3,0

50 200

14 149

75,6%

1,4%

3,5%

28

Чувашская Республика

72,56

2,8

49 800

14 654

78,4%

1,2%

2,3%

29

Ненецкий АО

72,55

2,9

117 300

30 546

66,7%

4,5%

6,3%

30

Ростовская область

72,53

2,9

54 300

15 833

77,8%

1,1%

3,0%

31

Омская область

72,48

3,3

53 300

14 958

76,0%

1,2%

3,3%

32

Владимирская область

72,34

2,1

51 400

16 338

80,3%

1,1%

1,6%

33

Удмуртская Республика

72,25

3,0

50 100

14 991

80,2%

1,1%

2,1%

34

Красноярский край

72,21

3,1

63 300

18 697

78,2%

1,4%

1,6%

35

Ивановская область

72,19

2,0

49 900

15 833

79,9%

1,5%

3,1%

36

Курская область

72,10

3,0

49 400

14 654

77,9%

1,3%

2,3%

37

Республика Мордовия

72,00

3,3

49 200

14 317

77,5%

1,4%

2,3%

38

Костромская область

71,99

2,2

48 800

15 497

80,8%

1,2%

2,9%

39

Кировская область

71,86

2,7

48 300

14 991

81,3%

1,4%

3,0%

40

Республика Адыгея

71,73

2,8

46 200

14 486

83,5%

1,1%

3,6%

41

Саратовская область

71,63

3,6

48 700

14 149

77,5%

1,3%

2,3%

42

Волгоградская область

71,62

3,3

49 700

14 486

75,9%

1,4%

2,7%

43

Пермский край

71,58

3,3

51 700

15 497

79,3%

1,1%

2,6%

44

Тюменская область

71,46

3,9

58 700

16 844

78,3%

0,9%

3,1%

45

Алтайский край

71,39

2,9

48 000

14 991

81,8%

1,1%

3,3%

46

Республика Марий Эл

71,33

2,9

47 900

14 823

79,7%

1,1%

3,1%

47

Тамбовская область

71,31

2,7

46 500

14 575

79,7%

1,3%

2,9%

48

Ульяновская область

71,17

3,1

48 700

14 991

78,6%

1,2%

2,3%

49

Республика Хакасия

71,14

2,9

54 900

17 181

78,4%

1,5%

1,9%

50

Новгородская область

70,59

2,6

50 600

16 507

78,4%

1,4%

1,8%

51

Хабаровский край

70,54

2,5

66 300

21 731

78,6%

1,7%

2,3%

52

Самарская область

70,53

3,6

52 200

15 833

77,2%

1,0%

1,9%

53

Магаданская область

70,45

3,6

98 800

29 308

75,7%

2,0%

3,3%

54

Ставропольский край

70,42

3,2

49 100

15 160

77,6%

1,2%

3,7%

55

Орловская область

70,42

2,8

49 400

15 664

76,4%

1,6%

3,1%

56

Республика Бурятия

70,40

3,2

61 000

18 360

75,0%

1,8%

4,5%

57

Смоленская область

70,21

2,6

50 400

16 507

77,3%

1,5%

2,8%

58

Псковская область

70,19

2,7

49 800

16 675

81,3%

1,2%

2,6%

59

Оренбургская область

70,00

4,3

50 300

14 654

75,2%

1,6%

2,4%

60

Ярославская область

69,81

3,0

50 000

16 507

81,2%

1,1%

3,9%

61

Республика Алтай

69,18

2,9

50 400

15 833

75,5%

1,6%

8,9%

62

Вологодская область

69,09

3,0

49 700

17 013

81,0%

1,0%

3,4%

63

Карачаево-Черкесская Республика

69,01

3,0

49 500

15 664

74,2%

2,4%

6,2%

64

Сахалинская область

69,00

3,6

72 400

22 907

73,8%

1,5%

2,1%

65

Москва

68,19

4,8

84 400

25 879

74,8%

0,7%

1,7%

66

Томская область

68,16

3,4

50 100

16 507

75,3%

1,4%

4,3%

67

Ханты-Мансийский АО - Югра

67,91

4,0

70 200

22 274

71,2%

2,8%

1,7%

68

Республика Крым

67,89

4,6

52 000

16 338

76,9%

1,2%

3,3%

69

Республика Тыва

67,68

5,3

59 600

17 013

73,7%

2,4%

6,7%

70

Республика Саха (Якутия)

67,45

3,8

78 400

25 434

73,8%

2,2%

5,4%

71

Астраханская область

67,36

3,5

49 400

16 338

70,6%

2,1%

3,7%

72

Камчатский край

66,94

3,4

80 000

30 086

80,6%

1,5%

1,5%

73

Республика Калмыкия

66,78

3,2

49 700

16 170

66,5%

2,8%

6,5%

74

Калининградская область

66,42

4,1

49 500

17 350

77,4%

1,1%

3,0%

75

Архангельская область

66,15

3,4

52 600

19 538

79,5%

1,5%

5,6%

76

Республика Дагестан

65,64

5,9

49 700

15 328

83,1%

1,0%

11,0%

77

Республика Коми

65,50

4,5

59 800

20 044

72,8%

2,7%

4,7%

78

Мурманская область

65,04

2,5

63 000

26 610

75,0%

1,9%

2,8%

79

Республика Карелия

65,03

3,6

51 400

20 362

80,4%

1,1%

5,1%

80

Республика Северная Осетия-Алания

64,78

4,8

44 100

15 160

79,3%

1,3%

9,6%

81

Кабардино-Балкарская республика

62,00

4,3

43 800

18 023

78,4%

1,4%

9,0%

82

Чукотский АО

60,83

1,9

90 000

43 962

58,7%

6,3%

1,7%

83

Чеченская Республика

60,72

9,0

53 900

16 170

78,0%

1,5%

10,7%

84

Республика Ингушетия

58,65

7,3

52 100

15 833

71,4%

2,4%

27,1%

* В Рейтинг не вошли те регионы, где наблюдается недостаточно данных для объективной статистики.

«Регионов с избытком трудовых ресурсов на сегодняшний день нет, кадровый голод является общей проблемой для всей страны. И если раньше за персонал боролись отдельные компании, то сегодня борьба за кадры вышла на новый уровень – на уровень субъектов федерации. Региональные органы власти совместно с бизнесом начинают работать над имиджем и HR-брендом территорий, чтобы удержать местных жителей от переезда и привлечь к себе людей из других субъектов. Это очень важный шаг, который способствует появлению новых центров притяжения квалифицированного персонала. На рынке представлено множество вакансий, предлагающих работу вахтовым методом или релокацию, однако готовность соискателя откликнуться на такое предложение зависит не только от условий, которые предлагает работодатель, но и от условий жизни в регионе», - отмечает аналитик hh.ru и автор методологии рейтинга Александр Ильин.

По его словам. в основу оценки регионов с точки зрения перспективности и привлекательности построения карьеры легли объективные статистические показатели. «Например, мы учли уровень предлагаемой заработной платы и то, как она соотносится с прожиточным минимумом, учли уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места, уровень безработицы, а также стремление жителей региона переехать куда-либо ради трудоустройства. Это позволило уйти от субъективной и стереотипной оценки и продемонстрировать, что найти хорошую работу, которая обеспечит достойный уровень жизни, сегодня можно не только в столице (более того – Москва не вошла даже в топ-10)», - добавил Александр Ильин.

Теги: #трудоустройство
Источник: Псковская Лента Новостей
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19.02.2024, 21:000 Утверждены правила выдачи удостоверения ветерана добровольцам Росгвардии 19.02.2024, 20:400 Всероссийский день зимних видов спорта объединил жителей и семьи Пскова и Великих Лук 19.02.2024, 20:200 Почти 4 тысячи раз выезжала скорая медпомощь на вызовы к псковичам за неделю 19.02.2024, 20:111 Путин поручил продлить до 2030 года сроки программ «Земский фельдшер» и «Земский учитель»
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19.02.2024, 19:000 Псковских курсантов призвали тщательнее готовиться к итоговой аттестации 19.02.2024, 18:450 Эксперт раскрыл основные схемы обмана с предложением вакансий 19.02.2024, 18:380 Рейтингомер: стрельба из травмата, два ордена и чиновники на голом льду. ВИДЕО 19.02.2024, 18:331 День святого Валентина стал менее популярным среди читателей ПЛН
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