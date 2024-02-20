Общество

Эксперты: Псковская область обогнала Москву по перспективности трудоустройства

Псковская область оказалась на 58 месте по перспективности трудоустройства, обогнав Москву. Столица заняла 65 место. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе hh.ru.

Псковская область заняла 58 место в рейтинге, набрав 70,19 баллов. На одну активную вакансию в регионе приходится 2,7 резюме (по РФ в целом конкуренция за рабочие места чуть выше - 3,5). Медиана предлагаемой зарплаты составляет 49 800 рублей, при этом прожиточный минимум для трудоспособного населения – 16 675 рублей. Среди соискателей региона 81,3% в своих резюме отмечают, что однозначно не готовы к переезду и только 1,2%, наоборот, хотели бы уехать из Псковской области.

Примечательно, что Москва оказалась только на 65 месте, набрав 68,19 баллов. Столь низкая позиция объясняется более высокой, чем в целом по стране, конкуренцией за рабочие места (4,8 резюме на вакансию), а также низким соотношением медианы заработной платы к прожиточному минимуму (84 400 рублей к 25 879 рублей).

Лидером рейтинга регионов по перспективности трудоустройства в начале 2024 года стала Республика Татарстан, набравшая 77,42 балла. Также в топ-10 регионов по перспективности трудоустройства с небольшим отрывом друг от друга вошли Ямало-Ненецкий АО (74,77 балла), Рязанская область (74,63), Свердловская область (74,43), Республика Башкортостан (74,40), Еврейская АО (74,36), Ленинградская область (74,20), Липецкая область (73,97), Амурская область (73,94) и Московская область (73,90).

Рейтинг регионов России по перспективности трудоустройства в начале 2024 года

№ Регион* Итоговый балл hh.индекс (кол-во резюме к кол-ву вакансий) Медианная предлагаемая зарплата, руб. Прожиточный минимум, руб. Доля резюме «Не готов к переезду» Доля резюме «Хочу переехать» Уровень безработицы 1 Республика Татарстан 77,42 3,3 59 600 14 317 78,7% 0,9% 2,0% 2 Ямало-Ненецкий АО 74,77 3,4 97 500 23 718 65,7% 2,8% 1,5% 3 Рязанская область 74,63 2,3 52 500 14 991 82,1% 0,8% 2,9% 4 Свердловская область 74,43 2,5 59 200 16 675 80,2% 1,0% 2,2% 5 Республика Башкортостан 74,40 3,7 59 600 14 991 71,9% 1,2% 2,2% 6 Еврейская АО 74,36 2,0 77 800 22 002 77,4% 2,0% 3,0% 7 Ленинградская область 74,20 2,3 60 200 17 686 84,0% 1,0% 2,7% 8 Липецкая область 73,97 2,8 49 800 13 980 79,7% 1,1% 2,5% 9 Амурская область 73,94 3,1 73 700 19 427 72,0% 1,7% 2,2% 10 Московская область 73,90 3,0 69 700 19 943 84,2% 0,6% 2,5% 11 Калужская область 73,85 3,0 58 400 16 170 78,1% 0,9% 2,1% 12 Санкт-Петербург 73,79 4,4 70 700 18 023 77,0% 0,8% 1,5% 13 Тверская область 73,63 2,4 56 100 16 338 80,2% 1,2% 3,1% 14 Нижегородская область 73,62 2,8 55 000 15 833 80,2% 0,8% 1,5% 15 Воронежская область 73,59 3,1 52 000 14 654 81,6% 0,8% 3,2% 16 Приморский край 73,51 2,4 70 000 20 044 76,3% 1,4% 2,6% 17 Брянская область 73,49 2,8 55 100 15 497 77,6% 1,4% 2,6% 18 Кемеровская область 73,46 2,5 53 100 15 328 79,6% 1,3% 3,3% 19 Новосибирская область 73,40 3,1 59 800 16 696 79,2% 1,0% 3,5% 20 Челябинская область 73,19 2,6 52 900 15 564 79,9% 1,2% 2,4% 21 Тульская область 73,11 2,1 55 200 16 844 80,0% 1,0% 2,4% 22 Краснодарский край 73,07 3,4 58 500 16 170 76,7% 1,1% 1,8% 23 Пензенская область 73,01 3,0 50 000 14 149 77,4% 1,0% 2,7% 24 Забайкальский край 72,91 3,7 75 800 19 707 75,5% 1,7% 7,2% 25 Иркутская область 72,65 3,3 63 600 17 854 77,8% 1,1% 3,6% 26 Курганская область 72,64 2,3 52 700 15 833 80,1% 1,6% 4,5% 27 Белгородская область 72,64 3,0 50 200 14 149 75,6% 1,4% 3,5% 28 Чувашская Республика 72,56 2,8 49 800 14 654 78,4% 1,2% 2,3% 29 Ненецкий АО 72,55 2,9 117 300 30 546 66,7% 4,5% 6,3% 30 Ростовская область 72,53 2,9 54 300 15 833 77,8% 1,1% 3,0% 31 Омская область 72,48 3,3 53 300 14 958 76,0% 1,2% 3,3% 32 Владимирская область 72,34 2,1 51 400 16 338 80,3% 1,1% 1,6% 33 Удмуртская Республика 72,25 3,0 50 100 14 991 80,2% 1,1% 2,1% 34 Красноярский край 72,21 3,1 63 300 18 697 78,2% 1,4% 1,6% 35 Ивановская область 72,19 2,0 49 900 15 833 79,9% 1,5% 3,1% 36 Курская область 72,10 3,0 49 400 14 654 77,9% 1,3% 2,3% 37 Республика Мордовия 72,00 3,3 49 200 14 317 77,5% 1,4% 2,3% 38 Костромская область 71,99 2,2 48 800 15 497 80,8% 1,2% 2,9% 39 Кировская область 71,86 2,7 48 300 14 991 81,3% 1,4% 3,0% 40 Республика Адыгея 71,73 2,8 46 200 14 486 83,5% 1,1% 3,6% 41 Саратовская область 71,63 3,6 48 700 14 149 77,5% 1,3% 2,3% 42 Волгоградская область 71,62 3,3 49 700 14 486 75,9% 1,4% 2,7% 43 Пермский край 71,58 3,3 51 700 15 497 79,3% 1,1% 2,6% 44 Тюменская область 71,46 3,9 58 700 16 844 78,3% 0,9% 3,1% 45 Алтайский край 71,39 2,9 48 000 14 991 81,8% 1,1% 3,3% 46 Республика Марий Эл 71,33 2,9 47 900 14 823 79,7% 1,1% 3,1% 47 Тамбовская область 71,31 2,7 46 500 14 575 79,7% 1,3% 2,9% 48 Ульяновская область 71,17 3,1 48 700 14 991 78,6% 1,2% 2,3% 49 Республика Хакасия 71,14 2,9 54 900 17 181 78,4% 1,5% 1,9% 50 Новгородская область 70,59 2,6 50 600 16 507 78,4% 1,4% 1,8% 51 Хабаровский край 70,54 2,5 66 300 21 731 78,6% 1,7% 2,3% 52 Самарская область 70,53 3,6 52 200 15 833 77,2% 1,0% 1,9% 53 Магаданская область 70,45 3,6 98 800 29 308 75,7% 2,0% 3,3% 54 Ставропольский край 70,42 3,2 49 100 15 160 77,6% 1,2% 3,7% 55 Орловская область 70,42 2,8 49 400 15 664 76,4% 1,6% 3,1% 56 Республика Бурятия 70,40 3,2 61 000 18 360 75,0% 1,8% 4,5% 57 Смоленская область 70,21 2,6 50 400 16 507 77,3% 1,5% 2,8% 58 Псковская область 70,19 2,7 49 800 16 675 81,3% 1,2% 2,6% 59 Оренбургская область 70,00 4,3 50 300 14 654 75,2% 1,6% 2,4% 60 Ярославская область 69,81 3,0 50 000 16 507 81,2% 1,1% 3,9% 61 Республика Алтай 69,18 2,9 50 400 15 833 75,5% 1,6% 8,9% 62 Вологодская область 69,09 3,0 49 700 17 013 81,0% 1,0% 3,4% 63 Карачаево-Черкесская Республика 69,01 3,0 49 500 15 664 74,2% 2,4% 6,2% 64 Сахалинская область 69,00 3,6 72 400 22 907 73,8% 1,5% 2,1% 65 Москва 68,19 4,8 84 400 25 879 74,8% 0,7% 1,7% 66 Томская область 68,16 3,4 50 100 16 507 75,3% 1,4% 4,3% 67 Ханты-Мансийский АО - Югра 67,91 4,0 70 200 22 274 71,2% 2,8% 1,7% 68 Республика Крым 67,89 4,6 52 000 16 338 76,9% 1,2% 3,3% 69 Республика Тыва 67,68 5,3 59 600 17 013 73,7% 2,4% 6,7% 70 Республика Саха (Якутия) 67,45 3,8 78 400 25 434 73,8% 2,2% 5,4% 71 Астраханская область 67,36 3,5 49 400 16 338 70,6% 2,1% 3,7% 72 Камчатский край 66,94 3,4 80 000 30 086 80,6% 1,5% 1,5% 73 Республика Калмыкия 66,78 3,2 49 700 16 170 66,5% 2,8% 6,5% 74 Калининградская область 66,42 4,1 49 500 17 350 77,4% 1,1% 3,0% 75 Архангельская область 66,15 3,4 52 600 19 538 79,5% 1,5% 5,6% 76 Республика Дагестан 65,64 5,9 49 700 15 328 83,1% 1,0% 11,0% 77 Республика Коми 65,50 4,5 59 800 20 044 72,8% 2,7% 4,7% 78 Мурманская область 65,04 2,5 63 000 26 610 75,0% 1,9% 2,8% 79 Республика Карелия 65,03 3,6 51 400 20 362 80,4% 1,1% 5,1% 80 Республика Северная Осетия-Алания 64,78 4,8 44 100 15 160 79,3% 1,3% 9,6% 81 Кабардино-Балкарская республика 62,00 4,3 43 800 18 023 78,4% 1,4% 9,0% 82 Чукотский АО 60,83 1,9 90 000 43 962 58,7% 6,3% 1,7% 83 Чеченская Республика 60,72 9,0 53 900 16 170 78,0% 1,5% 10,7% 84 Республика Ингушетия 58,65 7,3 52 100 15 833 71,4% 2,4% 27,1%

* В Рейтинг не вошли те регионы, где наблюдается недостаточно данных для объективной статистики.

«Регионов с избытком трудовых ресурсов на сегодняшний день нет, кадровый голод является общей проблемой для всей страны. И если раньше за персонал боролись отдельные компании, то сегодня борьба за кадры вышла на новый уровень – на уровень субъектов федерации. Региональные органы власти совместно с бизнесом начинают работать над имиджем и HR-брендом территорий, чтобы удержать местных жителей от переезда и привлечь к себе людей из других субъектов. Это очень важный шаг, который способствует появлению новых центров притяжения квалифицированного персонала. На рынке представлено множество вакансий, предлагающих работу вахтовым методом или релокацию, однако готовность соискателя откликнуться на такое предложение зависит не только от условий, которые предлагает работодатель, но и от условий жизни в регионе», - отмечает аналитик hh.ru и автор методологии рейтинга Александр Ильин.

По его словам. в основу оценки регионов с точки зрения перспективности и привлекательности построения карьеры легли объективные статистические показатели. «Например, мы учли уровень предлагаемой заработной платы и то, как она соотносится с прожиточным минимумом, учли уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места, уровень безработицы, а также стремление жителей региона переехать куда-либо ради трудоустройства. Это позволило уйти от субъективной и стереотипной оценки и продемонстрировать, что найти хорошую работу, которая обеспечит достойный уровень жизни, сегодня можно не только в столице (более того – Москва не вошла даже в топ-10)», - добавил Александр Ильин.