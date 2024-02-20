Общество

Более тысячи школ отремонтируют в 2024 году за счет федеральных средств

Ремонт 1 047 школ запланирован в 2024 году за счет средств федерального бюджета, из них в 530 работы будут завершены в 2025 году. Об этом секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил на заседании всероссийского штаба по капремонту школ.

«У нас в этом году ремонт за счет федеральных средств запланирован в 1 047 школах, из них 530 пойдут по двухлетнему циклу с завершением работ в 2025 году. За каждой школой по традиции мы закрепили ответственных депутатов Госдумы, заксобраний, местного самоуправления», - сказал Турчак. Он отметил, что депутаты совместно с координаторами партийного проекта «Новые школы», родителями и учителями будут контролировать и принимать работы на всех этапах.

Турчак подчеркнул, что по итогам 2023 года программа капремонта школ исполнена практически на 100%. «Удалось обеспечить практически стопроцентное исполнение намеченного плана, ремонтные работы завершены в 2 422 зданиях школ, из них в 1 520 зданиях за счет федеральных средств, 902 здания были отремонтированы за счет средств региональных бюджетов», - сказал он.

Секретарь генсовета партии назвал регионы-лидеры, где по итогам года отремонтировано больше всего школ, - Дагестан, Башкирия, Чечня, Якутия, Забайкальский край, Северная Осетия, Московская область, Чувашия и Кабардино-Балкария, Ставропольский край, Брянская и Курская области, Татарстан и Алтайский край, пишет ТАСС.