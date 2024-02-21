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Общество

Чекушки предлагают убрать из прикассовой зоны магазинов

21.02.2024 08:48|ПсковКомментариев: 0

Установить запрет на продажу алкоголя в прикассовой зоне магазинов и ввести за это штрафы до полумиллиона рублей для юрлиц предложили депутаты фракции ЛДПР. Соответствующие законопроекты они планируют внести в Госдуму 20 февраля. Поправки планируется внести в КоАП РФ и в федеральный закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя. 

«Партия ЛДПР всегда выступала на здоровый образ жизни, и мы продолжаем отстаивать эту позицию, стремясь не запретить, но ограничить и строго контролировать продажу алкоголя и табака, не делать их легкодоступными. Ранее мы уже выступали с подобной инициативой, и сейчас, как вы знаете, введен запрет на торговлю сигаретами в открытом доступе. То есть сегодня сигареты в открытом доступе у кассы вы не увидите. То же мы предлагаем и для алкоголя. Отмечу, что это лишь одна из многих инициатив ЛДПР по борьбе с алкоголизацией», - рассказал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что людей провоцируют, используя естественные человеческие реакции, применяют воздействие на подсознание с целью вынудить на покупку алкоголя, который, может быть, и не нужен был покупателю. 

«Можно заметить, как рядом с местом нахождения расчетно-кассовой техники, через которое проходит любой покупатель, стоят маленькие бутылочки с алкоголем, в том числе крепким, и конечно, это провоцирует покупателя. Мы считаем, что этот провокатор нужно убрать, введя прямой запрет на размещение такой продукции вблизи касс. Вводя запрет, одновременно предлагаем и ответственность за его нарушение — до двухсот тысяч рублей для должностных лиц и до полумиллиона для юридических», - приводит слова Нилова «Парламентская газета».  

Он подчеркнул, что речь не идет о запрете продажи алкоголя: «Те, кому нужно, пожалуйста, пусть покупают. Но провоцировать людей на излишнее употребление не нужно». 

Теги: #алкоголь
Источник: Псковская Лента Новостей
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