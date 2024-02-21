Общество

На территории Локнянского округа действует 27 ТОСов

На территории Локнянского муниципального округа действует 27 территориальных общественных самоуправлений. Об этом сообщил глава округа Иван Белугин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сейчас на территории есть 27 действующих ТОСов. Большую работу они начали в декабре. Сделали все, чтобы у жителей была возможность организовать ТОС, создать и подать заявку», – сказал он.

Так, от округа на конкурс подали 27 заявок от 22 ТОСов. Некоторые ТОСы подали несколько проектов. В Локне проекты направлены на благоустройство и озеленение, но есть и хозяйские проекты по водоснабжению, добавил он.

«Общее финансирование, которое хотим привлечь, - около 9 млн рублей. Если половина выиграет – большой толчок для поселка и для сельской местности. Рассчитываем, что это принесет средства в округ, а жители сами поучаствуют в организации», – продолжил Иван Белугин.