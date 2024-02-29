Финансовые итоги 2023 года озвучил МегаФон

В 2023 году выручка оператора увеличилась на 11,4% до 444 млрд рублей. Рост обусловлен динамичным развитием B2B-сегмента, консолидацией в бизнес МегаФона новых активов, а также расширением абонентской базы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.
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Ключевые показатели (в млн руб., если не указано иное).
|
|
2023
|
2022
|
|
Выручка
|
444 043
|
398 642
|
11,4%
|
Сервисная выручка
|
375 920
|
339 762
|
10,6%
|
Продажа абонентского оборудования
|
68 123
|
58 880
|
15,7%
|
OIBDA
|
181 241
|
160 372
|
13%
|
Рентабельность OIBDA
|
40,82%
|
40,23%
|
0,59 п.п.
|
Чистая прибыль
|
39 982
|
27 911
|
43,2%
|
CAPEX
|
101 102
|
62 673
|
61,3%
|
Абонентская база в РФ (млн. чел)
|
76,7
|
75,3
|
1,9%
Увеличение выручки МегаФона в минувшем году произошло за счет роста обоих ее сегментов: сервисной выручки (+10,6%), которая формируется за счет услуг мобильной связи, фиксированного интернета, цифровых сервисов и решений, и выручки от продаж абонентского оборудования (+15,7%) в розницу и через оптовый канал.
Значимым фактором роста сервисной выручки стало увеличение доходов от цифровых решений для бизнеса: компания отмечала высокий спрос на рекламно-коммуникационные и облачные сервисы, на услуги по обеспечению кибербезопасности. Также рост сервисной выручки связан с консолидацией в отчетности новых компаний в периметре Группы, которые были приобретены в конце 2022 года.
Абонентская база МегаФона в России в 2023 году увеличилась на 1,9% и по состоянию на 31 декабря составила 76,7 млн. Рост связан с успешным использованием маркетинговых инструментов в течение всего прошлого года и развитием линейки телеком-продуктов компании. В частности, потребитель позитивно отреагировал на расширение предложения МегаСил – опций, позволяющих абонентам самостоятельно конфигурировать собственный тарифный план.
Розничные и оптовые продажи абонентского оборудования показали уверенный рост (+15,7%). Эта динамика связана с расширением ассортимента и успешным выводом на рынок собственных торговых марок: телефонов Fontel и премиальных аксессуаров Stellar Way. Ощутимый вклад в рост объемов торговли потребительским оборудованием внес принадлежащий МегаФону центр дистрибуции «Рево Чардж», укрепивший свои позиции в оптовом сегменте российского рынка электроники.
По результатам 2023 года компания показывает высокий уровень финансовой устойчивости. Показатель OIBDA вырос на 13%, достигнув 181,2 млрд руб. Рентабельность OIBDA увеличилась на 0,59 п.п. до 40,82%. Оба показателя улучшаются за счет эффективного управления затратами и интеграции в МегаФон новых компаний с сопутствующим переводом во внутренний контур целого ряда услуг и задач, прежде выполнявшихся внешними подрядчиками. Чистая прибыль увеличилась на 43,2% и составила 39,9 млрд руб.
CAPEX в 2023 году вырос на 61,3% до 101,1 млрд руб. Основное влияние на этот показатель оказала сделка по приобретению товарного знака Yota за 27 млрд руб. После перехода к МегаФону права на товарный знак затраты на его использование были реклассифицированы из внеоборотных нефинансовых активов в капитальные затраты. В CAPEX 2023 года также вошли вложения в развитие активов, приобретенных в 2022 году. Влияние на рост показателя оказало активное развитие инфраструктуры оператора. По данным независимого исследования международной компании Ookla, МегаФон продолжает увеличивать покрытие мобильной сети в России, лидируя с внушительным отрывом от конкурентов. За год показатель уровня покрытия сети МегаФона (Coverage Score) увеличился на 5% против аналогичных значений 2022 года.