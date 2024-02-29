Общество

Финансовые итоги 2023 года озвучил МегаФон

В 2023 году выручка оператора увеличилась на 11,4% до 444 млрд рублей. Рост обусловлен динамичным развитием B2B-сегмента, консолидацией в бизнес МегаФона новых активов, а также расширением абонентской базы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

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Ключевые показатели (в млн руб., если не указано иное).

2023 2022 2023/

2022 Выручка 444 043 398 642 11,4% Сервисная выручка 375 920 339 762 10,6% Продажа абонентского оборудования 68 123 58 880 15,7% OIBDA 181 241 160 372 13% Рентабельность OIBDA 40,82% 40,23% 0,59 п.п. Чистая прибыль 39 982 27 911 43,2% CAPEX 101 102 62 673 61,3% Абонентская база в РФ (млн. чел) 76,7 75,3 1,9%

Увеличение выручки МегаФона в минувшем году произошло за счет роста обоих ее сегментов: сервисной выручки (+10,6%), которая формируется за счет услуг мобильной связи, фиксированного интернета, цифровых сервисов и решений, и выручки от продаж абонентского оборудования (+15,7%) в розницу и через оптовый канал.

Значимым фактором роста сервисной выручки стало увеличение доходов от цифровых решений для бизнеса: компания отмечала высокий спрос на рекламно-коммуникационные и облачные сервисы, на услуги по обеспечению кибербезопасности. Также рост сервисной выручки связан с консолидацией в отчетности новых компаний в периметре Группы, которые были приобретены в конце 2022 года.

Абонентская база МегаФона в России в 2023 году увеличилась на 1,9% и по состоянию на 31 декабря составила 76,7 млн. Рост связан с успешным использованием маркетинговых инструментов в течение всего прошлого года и развитием линейки телеком-продуктов компании. В частности, потребитель позитивно отреагировал на расширение предложения МегаСил – опций, позволяющих абонентам самостоятельно конфигурировать собственный тарифный план.

Розничные и оптовые продажи абонентского оборудования показали уверенный рост (+15,7%). Эта динамика связана с расширением ассортимента и успешным выводом на рынок собственных торговых марок: телефонов Fontel и премиальных аксессуаров Stellar Way. Ощутимый вклад в рост объемов торговли потребительским оборудованием внес принадлежащий МегаФону центр дистрибуции «Рево Чардж», укрепивший свои позиции в оптовом сегменте российского рынка электроники.

По результатам 2023 года компания показывает высокий уровень финансовой устойчивости. Показатель OIBDA вырос на 13%, достигнув 181,2 млрд руб. Рентабельность OIBDA увеличилась на 0,59 п.п. до 40,82%. Оба показателя улучшаются за счет эффективного управления затратами и интеграции в МегаФон новых компаний с сопутствующим переводом во внутренний контур целого ряда услуг и задач, прежде выполнявшихся внешними подрядчиками. Чистая прибыль увеличилась на 43,2% и составила 39,9 млрд руб.

CAPEX в 2023 году вырос на 61,3% до 101,1 млрд руб. Основное влияние на этот показатель оказала сделка по приобретению товарного знака Yota за 27 млрд руб. После перехода к МегаФону права на товарный знак затраты на его использование были реклассифицированы из внеоборотных нефинансовых активов в капитальные затраты. В CAPEX 2023 года также вошли вложения в развитие активов, приобретенных в 2022 году. Влияние на рост показателя оказало активное развитие инфраструктуры оператора. По данным независимого исследования международной компании Ookla, МегаФон продолжает увеличивать покрытие мобильной сети в России, лидируя с внушительным отрывом от конкурентов. За год показатель уровня покрытия сети МегаФона (Coverage Score) увеличился на 5% против аналогичных значений 2022 года.