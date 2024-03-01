Общество

Подрядчика накажут за срыв срока строительства новой школы на Завеличье

Подрядчика привлекают к административной ответственности за нарушение срока строительства школы на 525 мест на улице Киселева в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото со строительной площадки из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Установлено, что в рамках реализации национального проекта «Образование» по заключенному муниципальному контракту на строительство школы на 525 мест на улице Киселева подрядчик нарушил сроки выполнения работ. Объект до настоящего времени не сдан.

Прокуратура города в отношении подрядчика вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом).

Постановление прокурора и материалы проверки направили в суд. Также надзирающий прокурор внес в адрес подрядчика представление.