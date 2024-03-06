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Общество

Дети, я делаю вам здоровую маму!

06.03.2024 10:50|ПсковКомментариев: 0

В российской системе здравоохранения может появиться День здоровой мамы. Медицинская система должна будет тщательно следить за состоянием не только младенца, но и той, что произвела его на свет. Как это происходит сейчас, почему псковские мамы по два года не могут добраться до гинеколога, не обращаются к психологу и какой помощи ждут со стороны - в материале обозревателя Псковской Ленты Новостей Юлии Магеры.

 

«Я мамой не был»

На форуме «Сильные идеи для нового времени» президент России Владимир Путин поддержал идею о внедрении в систему здравоохранения Дня здоровой мамы - с таким предложением к главе государства обратилась одна из участниц. Национальный лидер сообщил, что решение будет найдено совместно с министром здравоохранения и правительством в целом. Женщины, недавно давшие новую жизнь, получат не только физическую, но и психологическую поддержку.

«Я мамой не был, - приводят СМИ слова президента, - поэтому мне трудно понять состояние женщины. Хотя я знаю, что такое послеродовое состояние, из литературы и общения со специалистами: непростой период. И психологически тоже. Не у всех, но у некоторых женщин возникает такой период сложный. И здесь, конечно, нужна особая поддержка. Спасибо, что вы обратили внимание на эту тонкую сферу».

Два человека, один организм

Пока идет поиск решения, специалисты, сопровождающие матерей до родов и после, поделились с Псковской Лентой Новостей своим взглядом на то, какую пользу могла бы принести реализация инициативы, и чем такой профильный день стоило бы наполнить. Конечно, каждый из опрошенных нами делает упор на свою сферу.

«Часто кормящим матерям нужна помощь профессионалов, которые смогли бы помочь в организации грудного вскармливания и в тех ситуациях, когда возникают проблемы с лактацией - застой молока, например, - говорит Наталья Митрофаненко, консультант по грудному вскармливанию. - День здоровой мамы нужен еще и для того, чтобы она могла посетить терапевта, который мог бы назначить ультразвук или прописать грамотную стратегию лечения с помощью разрешённых на грудном вскармливании препаратов. Вынашивание и рождение ребенка сильно тратит ресурсы женского организма, и, если маме даже не нужно конкретное лечение, то терапевт на основании результатов анализов мог бы назначить БАДы, витамины для восполнения дефицитов, тогда восстановление получило бы совсем другую динамику».

По наблюдениям Натальи Митрофаненко, после появления на свет ребёнка, как правило, все внимание семьи направлено на новорождённого. Между тем, самочувствие малыша напрямую зависит от того, в каком состоянии находится мама.

«Новорождённый и мама в первое время после родов - единый организм. И то, как чувствует себя мама, напрямую отражается и на ребёнке. Хотелось бы подчеркнуть особую роль психологической поддержки для молодых матерей, в чем они больше всего нуждаются в возрасте малыша от ноля до трех-четырех месяцев, пока не наладят взаимодействие», - обводит специалист временную рамку, в которой маме острее требуется помощь со стороны.

Ресурсы для мамы

«По своему практическому опыту я точно понимаю, что психолог необходим мамам, как помогающий специалист для поддержки, для снятия тревожности, возможно, для проработки травматичных событий, связанных с родами, с тяжелой беременностью, - перечисляет Оксана Старостина, перинатальный психолог, преподаватель курса по подготовке к родам и родительству. - Однако в Пскове я большой востребованности психологов среди недавно родивших мам не видела».

Она фиксирует зашкаливающий уровень тревоги у молодых мам, которые в большинстве своем прибегнут к помощи специалиста только в тяжелом состоянии, например, в депрессии. Да и то не всегда сами, чаще первыми на связь с психологом выходят родственники. Мама же меньше склонна обращать внимание на себя и больше ищет тех, кто поможет малышу: педиатров, консультантов по грудному вскармливанию, консультантов по сну. Такое положение дел Оксана Старостина склонна связывать с недоступностью информации о том, с какими проблемами можно пойти к психологу, и чем он сможет помочь. По ее мнению, День здоровой мамы помог бы изменить ситуацию в случае включения психолога в перечень специалистов для обязательного консультирования.

В небольшом проценте мам, приходящих к психологу после родов, виновато не только слабое информирование. Дело еще и в финансовом факторе. С выходом женщины в декрет семейный бюджет проседает. Чаще всего интересы мамы оказываются на последнем месте в списке приоритетов пополнившейся ячейки общества.

«Психологическая помощь нужна и до родов и после, - делится своим опытом псковичка Светлана Романова, недавно вышедшая из второго декрета. - После вторых родов мое моральное состояние было не очень, потому что мы с дочкой долго пролежали в больнице. Нужны и другие специалисты, я бы в свое время не отказалась от массажиста, костоправа и возможности поплавать в бассейне».

Дважды мама приветствует идею Дня здоровой матери. В частности, встает большой вопрос, с кем оставить ребенка во время посещения специалиста.

С ней согласна другая псковская мама Мария Зуйкова:

«По себе помню, сходить к врачу некогда было года два. Как минимум, гинеколог и стоматолог важны в первое время. Надеюсь, в поликлиниках организуют систему по присмотру за младенцами и детьми постарше на время посещения женщиной врача. А то куда деть младенца, пока ты на гинекологическом кресле? Если будет такой присмотр, то это станет полезной практикой».

Мария отмечает, что важнее для женщины ежедневная деятельная помощь семьи и окружения: закупка еды, уборка, прогулки с ребенком. Но для этого нужна длительная работа над изменением положения матери в обществе. Если она принесет плоды, то и День здоровой мамы каждая женщина сможет устраивать для себя самостоятельно.

За торжественной встречей из роддома наступают будни, когда женщина не принадлежит сама себе и в последнюю очередь думает о собственных интересах.

Срок привычки - шесть недель

Как сейчас организована медицинская помощь для недавно родивших женщин, Псковской Ленте Новостей рассказала Марина Можаева, заместитель главного врача Перинатального центра по медицинской части. Женщин, недавно ставших мамами, и младенцев наблюдает персонал акушерского физиологического отделения совместного пребывания матери и ребёнка, в обиходе его часто называют послеродовым. Это врачи акушеры-гинекологи, неонатологи, акушерки и медицинские сёстры. Они отвечают на вопросы, дают рекомендации, назначают лечение. В отделении работает консультант по грудному вскармливанию. В каждой палате находятся памятки о том, как протекает послеродовый период, что является нормой, а что нет. После выписки пациентки наблюдаются врачами женской консультации, а дети - педиатрами. При возникновении осложнений женщины могут быть направлены в гинекологическое отделение Перинатального центра, где оказывается специализированная медицинская помощь.

«Поздний послеродовый период длится шесть недель, - поясняет доктор Можаева. - За этот период идёт гормональная перестройка, организм восстанавливается. Женщина привыкает к роли матери. Рождение ребёнка - трудный этап в жизни, особенно у первородящей. Полностью меняется образ жизни, приоритеты. В этот период необходима поддержка родных и часто психологическая помощь. Её может оказать работающий в Перинатальном центре психолог, в том числе и в послеродовом отделении. Работа ведётся, нельзя сказать, что пациентки остаются один на один со своими проблемами и трудностями. Мы готовы и дальше совершенствовать систему послеродового сопровождения мамы и ребенка».

День здоровой мамы своим названием отсылает ко Дню здорового ребенка. Но смысл будет иметь прямо противоположный. Если в профильный день детей в поликлинику ведут, действительно, здоровых - на плановые осмотры, прививки, - то маму предполагается благодаря выделенному дню сделать здоровой. Детали - будет он проходить только в женской консультации, или в обычной поликлинике мама станет обходить врачей по списку мимо очереди - представляются несущественными. Важно, что один из акцентов государственной демографической политики смещается в сторону тех, без кого невозможно появление новой жизни.

Юлия Магера

Теги: #медицина #здоровье #материнство
Источник: Псковская Лента Новостей
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