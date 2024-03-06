Общество

ЗАГС Плюсского района меняет режим работы из-за увольнения начальника

В связи с отсутствием по причине увольнения начальника отдела ЗАГС Плюсского района в марте районный отдел ЗАГС будет работать 6, 13, 20, 27 числа с 11.00 до 13.00 (время работы установлено в соответствии с транспортным сообщением между муниципалитетами). Временно исполнять обязанности начальника отдела ЗАГС Плюсского района будет начальник отдела ЗАГС Стругокрасненского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете юстиции Псковской области.

По вопросам регистрации актов гражданского состояния в другие даты можно обращаться в любой отдел ЗАГС по выбору заявителя. Ближайший отдел ЗАГС Стругокрасненского района расположен по адресу: поселок Струги Красные, улица Советская, дом №14, телефон: (81132) 5-15-61.

По вопросу получения повторных документов о регистрации актов гражданского состояния можно обращаться в отдел приема заявителей МФЦ Плюсского района по адресу: поселок Плюсса, Горная улица, дом №3. Режим работы: понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, телефон: (8112) 29-92-97 (доб. 290).

В комитете принесли извинения за доставленные неудобства.