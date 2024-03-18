Общество

Рекордное количество туристов посетили экоферму «Изборский страус» в 2023 году

Все большее количество искателей не просто натуральных, но и экзотических продуктов, любителей природы и загородного отдыха привлекает экоферма «Изборский страус» в деревне Залавье Печорского муниципального округа. В 2023 году ферму посетили почти 37 000 туристов. Девять лет псковский фермер успешно развивает агробизнес с нуля и теперь передает опыт желающим разводить экзотических птиц. Директор самой большой страусиной фермы на Северо-Западе Евгений Прокофьев в интервью рассказал о перспективах развития бизнеса.

Фото здесь и далее: официальная страница экофермы «Изборский страус» в социальной сети «ВКонтакте»

- Предполагали ли вы девять лет назад, что разведение страусов приобретет такой размах и ферма будет настолько популярна у туристов?

- Все началось с потребности начать дело, которое бы увлекало и захватывало душу, и экзотические африканские страусы как раз отвечали этому запросу. Разводить диковинную птицу в северном климате – что может быть необычнее и увлекательнее? Начал читать, изучать. Но на практике многое оказалось совсем не так, как в теории. Были ошибки, которые пришлось исправлять, корректировать. Например, сейчас уже понимаешь, что для зимовки страусам не требуется такое теплое помещение, какое строили изначально. В течение первых четырех лет мы каждый год закупали дополнительные инкубационные шкафы. Каждый год объемы производства наращиваем. Сейчас на ферме производим более 800 яиц в год и выводим 150-200 особей ежегодно, а вес самого большого яйца на нашей ферме составил 2 кг 150 г. При этом в среднем страусиное яйцо весит около 1,6 кг. Одновременно развиваем производство сертифицированной косметики на основе страусового жира, кожгалантереи, в ограниченном количестве делаем сувениры с использованием перьев страусов.

- У вас уже немалый фермерский опыт, обращаются ли к вам за советом начинающие?

- Мы проводим специальные бизнес-экскурсии для желающих заняться страусоводством. За опытом к нам едут со всей страны, рассказываем о всех тонкостях фермерства, чтобы люди учились на наших ошибках, были подкованными, когда столкнутся с трудностями на практике. Завершается экскурсия дегустацией блюд авторской кухни в нашем кафе. Можно попробовать мясо и яйца страусов в различных вариациях и многие другие вкуснейшие блюда, которые готовит наш шеф-повар.

- Каким был для вас 2023 год, с какие были трудности, успехи?

- В минувшем году завершили строительство гостевого дома для туристов, его удалось построить на средства гранта министерства сельского хозяйства. В планах у нас и в дальнейшем инвестировать в инфраструктуру и строительство домов для размещения туристов. Поскольку территория Печорского муниципального округа является историческим поселением, дома будем возводить на месте старых, разрушенных. Турпоток растет с каждым годом, за 2023 год ферму «Изборский страус» посетило около 37 тысяч гостей. Правда, в начале этого года ударили сильные морозы, и это стало причиной некоторого снижения количества туристов. Видимо, людям сложнее переносить морозы, чем африканским страусам.

Мы также работаем сейчас над расширением рынков сбыта в других регионах. В этом помогают маркетплейсы, в том числе платформа «Своё» от Россельхозбанка, которая способствует продвижению товаров и туристических услуг. Еще один дополнительный канал продаж – ярмарки «Вкусная пятница», ближайшая состоится в Пскове уже через неделю, 22 марта.

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