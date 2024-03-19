Общество

Сотрудники псковского управления СК России передали помощь для бойцов СВО

Руководство следственного управления СК России по Псковской области вместе с сотрудниками подразделения направили российским военнослужащим технику, необходимую для выполнения боевых задач в зоне СВО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

Кроме того, псковские следователи передали российским военнослужащим слова благодарности и пожелания скорейшей победы.

«В целях поддержания боевого духа защитников Донбасса следователи Следственного комитета Российской Федерации на регулярной основе оказывают поддержку военнослужащим, которые исполняют свой воинский долг, защищая мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей», - отметили в ведомстве.

Следователи постоянно находятся на связи с подшефными подразделениями, чтобы в нужную минуту оперативно собрать необходимые посылки для фронта. «Эта работа будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены задачи специальной военной операции!» - добавили в пресс-службе.