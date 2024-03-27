Общество

Путин дал поручение о производстве игровых приставок и консолей в России

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об организации производства игровых приставок и консолей в России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей, а также о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям», - говорится в перечне поручений по итогам состоявшегося у Путина в январе совещания по социально-экономическому развитию Калининградской области.

Срок исполнения поручения установлен до 15 июня, пишет ТАСС.