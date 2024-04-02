Общество

На 75% вырос спрос на вахтовиков в Псковской области

У компаний Псковской области по итогам первого квартала 2024 года на 75% взлетела потребность в вахтовых работниках, выяснили аналитики hh.ru. С начала этого года местному бизнесу потребовалось сразу более 1000 вахтовиков всевозможных профессий, что превышает потребность компаний по сравнению с прошлым годом.

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В целом по стране: диапазон предлагаемых зарплат на вахте в целом по РФ 106 782 рублей - 172 414 рублей, в то время как медиана предлагаемой зарплаты в стране сейчас находится на уровне 60 тысяч рублей, а рабочему персоналу – 79 тысяч рублей. В топ-регионов по уровню зарплат для вахтовиков кроме северян (ХМАО, ЯНАО, Якутия), попали работодатели Юга (Адыгея, Калмыкия, Краснодарский край), Сибири (Новосибирск, Красноярк), СЗФО (Мурманск) и Приморье.

В разрезе Псковской области: средняя зарплата в Псковской области сейчас порядка 47 тысяч рублей, рабочим в регионе предлагают более 67 тыс. рублей. В свою очередь диапазон зарплат вахтовиков в Псковской области сейчас 114 943 - 195 402 рублей, что намного больше, чем в начале 2023 года, когда диапазон зарплат вахтовиков составлял от 91 954 - 131 322 рублей. Безусловно, в большинстве вахтовых вакансий упоминаются компенсации проезда, проживание в вахтовых поселках, обеспечение сотовой связью и в целом расширенные программы социальных гарантий.

В целом по стране: с начала 2024 года российские работодатели разместили на hh.ru более 700 тысяч вахтовых вакансий, что по сравнению с началом прошлого года на 44% больше. Чаще всего вахтовиков в Свердловской области, Красноярском крае, Москве, Иркутской области и Башкирии, самый сильный прирост на вахтовый персонал отмечен в Адыгее (+146%), Костроме (+110%), Рязани (+106%). Абсолютными лидерами по доле вахтовых вакансий остаются, как и в 2022 – строительные компании (более 145 тыс. предложений о работе или каждая пятая вакансия по стране), +23% г/г. Рывок случился и в сфере «Розничная торговля»: более 28 тыс. вакансий, что на 296% больше, чем в 2022.

В разрезе Псковской области: с начала этого года разместили более 1000 вахтовых вакансий. Это на 75% больше, чем в начале 2023 года. В топ-профессий, которые наиболее востребованы по вахте в Псковской области в начале этого года входят водители (25% вакансий от всего объема с вахтовым методом с начала года). Спрос на водителей-вахтовиков за год в регионе вырос в 4 раза. На втором месте по спросу по вахте у бизнеса Псковской области – токари, на них приходится еще 14% вакансий. Причем на токарей-вахтовиков спрос за год вырос на 119%. Востребованы по вахте также машинисты, спрос на них вырос в 2,5 раза. Также в пятёрку по спросу на работу по вахте в Псковской области входят разнорабочие, спрос на них увеличился в 2 раза по сравнению с прошлым годом.

Чаще всего ищут вахтовиков в Псковской области компании из сферы автомобильного бизнеса, металлургии, тяжелого машиностроения, а также розничной торговли.

В разрезе местных городов: наибольший спрос на вахтовиков держится в Пскове (64% от общего числа вакансий с начала года), спрос на вахтовиков здесь год к году вырос на 106%. Второе место по спросу на вахтовых рабочих и специалистов занимают Великие Луки. Спрос в Пскове на вахтовиков за год вырос на 120%. На третьем есть по числу новых рабочих мест для вахтовиков – Остров, здесь работодателям потребовалось на 27% больше рабочих рук, что в начале 2023 года.