Общество

«Хайпожоры»: интервью Дурова, новый иноагент и эхо мусорных войн. ВИДЕО

Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Сергей Васильев:

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Хайпожоры», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 19 апреля.

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