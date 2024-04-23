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Общество

Псковичи могут принять участие в юбилейном сезоне Всероссийского конкурса «Большая перемена»

23.04.2024 20:40|ПсковКомментариев: 0

Стартовал пятый сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена» — самого масштабного проекта для детей и подростков в России. Регистрация участников открыта до 20 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства. 

В конкурсе предусмотрено 12 направлений («вызовов») — от науки и технологий до искусства и творчества. В юбилейном сезоне «Большой перемены», проходящем в Год семьи, все испытания посвящены сохранению семейных ценностей и традиций.

Впервые в этом году смогут принять участие школьники 1–4 классов. Ребята вместе со взрослыми будут выполнять задания дистанционного этапа, направленные на развитие их способностей. Участники, которые справятся со всеми испытаниями конкурсного трека, получат дипломы. А лучшие по итогам рейтинговой оценки смогут поехать в Москву на новогодний семейный слёт, посетить парк «Остров Мечты» и отправиться на специальном поезде в Великий Устюг к Деду Морозу.

Первые этапы «Большой перемены» для школьников 5–10 классов и студентов колледжей проходят дистанционно. Все участники смогут пройти тестирование на тип личности, вид интеллекта, предпочитаемый способ действия и эрудицию. В дистанционном формате пройдёт также решение кейсовых заданий, которые специально для конкурса разработали партнеры — ведущие российские компании и вузы и флагманские проекты «Движения Первых».

Очные полуфиналы конкурса состоятся по вызовам «Большой перемены» во всех федеральных округах. В них одновременно будут участвовать студенты колледжей и старшеклассники.

Финал конкурса в Международном детском центре «Артек» пройдёт для учеников 5–7 классов и участников международного трека в июле, а для старшеклассников — в ноябре. Финал для студентов учреждений среднего профессионального образования состоится в ноябре в Нижнем Новгороде.

Победители «Большой перемены» среди учеников 10 классов и выпускных курсов СПО получат по 1 млн рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы, а призеры — по 200 тысяч рублей. Приз для победителей среди учеников 8–9 классов и младших курсов СПО составит 200 тысяч рублей, а призеры в этой возрастной категории получат по 100 тысяч рублей на образование и саморазвитие.

Впервые в истории конкурса состоится командный финал для образовательных организаций, подготовивших лучших участников. На финале в Красноярске 200 команд представят свои проекты по развитию образовательной среды. По итогам всех очных финалов будут определены топ-50 школ, колледжей и учреждений допобразования, которые получат по 2 млн рублей.

Международный трек «Большой перемены» проходит при поддержке Россотрудничества. Победители смогут обучаться на бюджетной основе в лучших российских вузах и отправиться в путешествия по России.

Педагоги-наставники, подготовившие победителей и призеров конкурса среди старшеклассников и студентов СПО, получат до 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены», а наставники победителей среди учеников 5–7 классов — по 100 тысяч рублей и также принять участие в образовательной программе. Все наставники победителей смогут отправиться в специальные образовательные путешествия.

Конкурс «Большая перемена», реализуемый в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование», является флагманским проектом «Движения Первых». Соорганизатором выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Конкурс входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей». «Большая перемена» проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

«Большая перемена» проходит с 2020 года, к конкурсу присоединилось уже более 5 миллионов участников: ученики 5–10 классов, студенты колледжей и техникумов, педагоги-наставники и старшеклассники из зарубежных стран.

Источник: Псковская Лента Новостей
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