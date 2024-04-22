Общество

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Борисом Елкиным

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии – глава Пскова Борис Елкин.

Ведущий Максим Костиков обсудит с главой города широкий круг вопросов, находящихся в сфере внимания городской администрации. Где на территории города можно будет покататься на лошадях, если в парках, скверах и пешеходных зонах это будет запрещено? Почему городские власти снова возвращаются к этой теме? Когда будет облагорожен пустырь на месте рынка «Фавор» и когда снесут «конюшню» на Рижском? Когда приведут в порядок улицы, примыкающие к Яна Фабрициуса? Почему городские власти никак не реагируют на проблемы с вывозом ТКО?

Об этом и многом другом — в эфире. К разговору смогут присоединиться и радиослушатели по телефону прямого эфира — 56-73-72.

Трансляция завершена.