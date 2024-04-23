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Общество

Минтранс попросили закрепить в законодательстве допустимую температуру в самолетах

24.04.2024 07:40|ПсковКомментариев: 0

Минтранс попросили закрепить допустимые значения температуры воздуха на борту пассажирских судов (20–25 градусов) в федеральных авиаправилах, поскольку этот параметр влияет на комфорт и безопасность перевозки пассажиров, особенно в летний период.

Такие поправки в авиационное законодательство предложил внести зампред комитета по охране здоровья, кандидат медицинских наук Сергей Леонов, который обратился с такой просьбой к министру транспорта Виталию Савельеву. 

Депутат указал, что на практике температурные требования СанПиНа «часто не соблюдаются в силу того, что не дублируются в воздушном законодательстве».

«В салоне самолета при выключенном кондиционера растет не только температура, но и влажность, и концентрация углекислого газа. Это весьма опасная среда для людей в целом, и особенно для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. В итоге всё может закончиться приступом стенокардии», — заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

По его словам, существуют правила безопасности, сочетание которых приводит к тому, что люди при определенных обстоятельствах оказываются буквально заперты в самолёте, пишут «Известия».

«Если рейс задержали, когда самолет уже готовился к взлету, то пилоты выключают двигатели, чтобы не жечь топливо. При этом внешнее питание самолета тоже уже отключено. Соответственно система кондиционирования не работает. А двери открыть нельзя без трапа. Если в Федеральных авиационных правилах будет четко прописано требование по температуре, то ответственные службы будут обязаны принимать меры: либо подключать самолет к внешнему источнику питания для запуска кондиционеров, либо подгонять трап и выпускать людей на свежий воздух», — сказал депутат.

Источник: Псковская Лента Новостей
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