Общество

Светлый вторник или «Купалище»: православные традиции и народные приметы

Продолжается пасхальная неделя, начавшаяся после Пасхи. В народе этот период считается началом новой жизни и весеннего возрождения. Вообще вся Пасхальная неделя для верующих – самая светлая и радостная в году.

У Светлой Пасхальной недели на Руси в разных местностях было множество народных названий – Красная, Гремяцкая, Великая, Славная, Святая. 6 мая, в Светлый понедельник, было принято встречаться с родными и близкими, обмениваясь куличами и крашеными яйцами, принимать гостей.

7 мая - Светлый вторник или «Купалища». В этот день всех опоздавших на заутреннюю молитву обливали ледяной водой, потому как отсутствие на утренней службе могло притянуть беды в семью. Считается, что службу в храме в светлый вторник должны посещать только женщины, а мужчины в это время помогают по хозяйству и управляются с детьми. Вечер лучше провести в тихом, семейном кругу.

По народному календарю, 7 мая 2024 года отмечается день Евсея, православная церковь вспоминает нескольких святых Евсевиев. Наиболее известны среди них — мученик Евсевий, живший в 1 веке, Евсевий Никодмидийский, казненный императором Диоклетианом в начале 4 века и преподобный Евсевий Пустынник, ставшим отшельником в 4 веке.

Даже если в начале мая стояла хорошая погода, крестьяне не спешили радоваться. Они знали, что после Евсеева дня может быть еще 12 дней морозов.

Также день посвящали веселью, праздничным застольям, играм, походу в гости. Однако бытовала и такая традиция — обливать холодной водой тех, кто опоздал к утренней службе в церковь или же вовсе на неё не пришёл.

Считается, что с этого дня просыпаются после зимней спячки сверчки, бабочки-крапивницы и божьи коровки.

Специально открывали окна. Воздух и ветер сегодня обладают особыми свойствами. Попав в жилище, свежий воздух выгонит нечистую силу, ссоры, скандалы, болезни.

В этот день может быть сильный ветер. Если ветра не было, его вызывали свистом, а если разошёлся очень сильный, который может даже навредить, успокаивали его уже при помощи молитвы.

Если окна не были вымыты на Пасху или уже успели испачкаться, сделать это можно сегодня, чтобы лучи света проникали в дом, очищали его.

Считается, что в этот день может напасть маета, потому стоит поддерживать бодрый дух, хорошее настроение, держаться подальше от людей, которые отличаются пессимистическим складом характера или оказывают на вас негативное воздействие. Не лишним будет умыться святой водой, произнести молитву.