Общество

Спектакль-путешествие по сказкам Пушкина состоится для детей в Пскове

Псковский городской молодёжный центр приглашает детей от 4-х лет и младших школьников на премьеру детского спектакля-путешествия по сочинениям А. С. Пушкина, его проводит детский театр «Город Муз» из Санкт-Петербурга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре.

Юные зрители смогут перенестись в уютную атмосферу домашнего театрального салона XIX века, где профессиональные артисты помогут прогрузиться во всем известные сказочные сюжеты таких пушкинских сказок, как «Руслан и Людмила», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» и «Сказка о рыбаке и рыбке».

Кроме того, в спектакле будут сочетаться элементы живого и кукольного планов, общение со зрителем, исторические яркие костюмы и трансформирующиеся декорации.

Отметим, кукольный спектакль состоится 18 мая на безвозмездной основе в 18.30 по адресу: улица Максима Горького, дом 15 (Молодёжный центр Пскова). Продолжительность: 40 минут. Количество мест ограничено – до 45 зрителей. Посещение по предварительной записи.