Общество

Эффективный инструмент: зачем депутат гордумы помогает псковичам создавать ТОСы

Уютный отремонтированный подъезд с новенькими почтовыми ящиками, благоустроенная дворовая территория с зелеными газонами и аккуратными асфальтовыми дорожками, система видеонаблюдения или шлагбаум на въезде во двор - всё это может появиться по инициативе жильцов обычных городских домов. С каждым годом все больше активных псковичей объединяются в ТОСы для того, чтобы совместными усилиями создавать комфортные условия для жизни.

В рамках контрольного выезда депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин познакомился с результатами работы таких объединений на своем избирательном округе №1. Подробности - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

«Если не я, то кто?»

Старый дом на ул. Калинина, 11 - пример того, как меняется облик здания и территории вокруг него, если там живут неравнодушные люди. Первое, что бросается в глаза - это чистота во дворе и множество клумб с цветами. Так же уютно и красиво и в подъездах: свежеокрашенные стены и лестницы, новые почтовые ящики, регулярная уборка.

Многое жильцы дома делают своими силами. Но ряд проектов невозможен без дополнительной финансовой поддержки. И такой источник финансирования доступен всем жителям. Для этого нужно создать территориальное общественное самоуправление и последовательно, шаг за шагом, реализовывать свои инициативы.

ТОС дома на ул. Калинина, 11 появился осенью 2022 года. Председатель ТОС - молодая девушка Светлана Анкудинова. В этот дом она переехала недавно, но сразу активно включилась в общественную деятельность. «Если не я, то кто?» - шутит она.

Всего за полтора года ТОСу удалось решить целый ряд проблемных вопросов. В прошлом году объединение жильцов подало на городской конкурс проектов сразу три заявки. «Все они оказались в числе победителей. На реализацию проектов мы получили больше 800 тысяч рублей. На эти средства выполнен косметический ремонт подъездов, установлены новые почтовые ящики, а также шлагбаумы на въезде во двор», - рассказала председатель Светлана Анкудинова.

По словам девушки, то, как выглядели подъезды до ремонта, и то, как они выглядят сейчас - «две большие разницы». Подрядчик выровнял стены и потолок, покрасил деревянную лестницу. Теперь в общедомовых помещениях чисто и светло.

В этом году ТОС выиграл областной конкурс с проектом установки металлического ограждения двора. Дело в том, что по соседству с домом находится Псковский кооперативный колледж, и зачастую зеленая зона используется не по назначению - для парковки автомобилей. Кроме того, в доме много ребят дошкольного возраста, и им нужно безопасное пространство во дворе.

В городском конкурсе проектов ТОС «ул. Калинина, 11» тоже стал победителем с проектом ремонта внутридомовой электрики. «Дом старый - 1955 года постройки, ему через год будет 70 лет. Проводка старая, а подъезды и перекрытия у нас деревянные. Это очень опасно. Поэтому обсудили с соседями и решили, что необходимо поменять электрику. У управляек средств мало. Мы нашли такой инструмент, как грантовые конкурсы. Надеюсь, что у нас все получится», - поясняет председатель ТОС.

«Эти проекты будут реализованы в течение года», - говорит депутат округа Юрий Бурлин. И добавляет, что эти и другие проекты удается реализовать благодаря инициативе и «свежему взгляду» таких людей, как Светлана Анкудинова.

По профессии Светлана - врач. Поэтому во всех вопросах ЖКХ ей пришлось разбираться практически с нуля. Кроме того, и жильцы дома поначалу скептически относились к новому объединению. Но теперь, когда результат совместной работы очевиден, в деятельности ТОС по мере возможности участвуют все. Более того, жильцы не проходят мимо и других полезных инициатив.

«Мы активно участвовали в голосовании за детскую площадку на набережной в рамках программы «Комфортная городская среда». Эта площадка находится в шаговой доступности от нас. И теперь, в том числе, благодаря нашей активности, она в числе призеров», - говорит Светлана Анкудинова.

Кстати, в этом конкурсе жителям центра пришлось соперничать с Овсищем и Запсковьем. «Голосование проходит с помощью телефонов, и не всегда удается пожилых людей в это вовлечь. Но мы, я и Светлана, стали волонтерами, и помогали нашим жителям голосовать. Это хорошая победа», - отмечает Юрий Бурлин.

И, конечно, депутат помогает во всех вопросах, связанных с работой ТОСов на округе. А их уже десять и еще два находятся в стадии оформления документов. «Юрий Вячеславович и его помощники отзываются на все просьбы. У нас есть чат председателей ТОС, если проблемы возникают - оперативно решаем, помогаем советом, наработками своими, друг друга поддерживаем. Ничего сложного нет. ТОС - это очень хороший механизм», - отмечает Светлана Анкудинова.

«Втянули в хорошее дело»

Грамотно оформлять заявки тосовцам округа помогает председатель ТОС «Октябрьский проспект, дом 30» Валентина Алещенкова. Женщина также является общественным помощником депутата. Благодаря ее неравнодушию и активной позиции несколько лет назад в рамках программы «Формирование современной городской среды» был заасфальтирован двор.

«Наш дом был сдан в 1984 году, и никогда здесь ничего не делали. Асфальт был плохой. А машин стало очень много, их ставили на газон, поребрики были испорчены. Куда я не обращалась - никаких результатов. И мне подсказали, что нужно подать заявку в УГХ на участие в программе. Я подготовила документы, долго пришлось ждать. Но главное - результат достигнут: нам сделали асфальтированную стоянку, парковку, дорожки проложили».

Так двор выглядел до ремонта. Фото Валентины Алещенковой.

А после того, как два года назад жители организовали ТОС, было реализовано еще несколько проектов по благоустройству. «Наш ТОС организовался в октябре 2022 года и сразу стали думать, какие проекты нам нужны. Первым стал газон, вторым - контейнерная площадка и третьим - пластиковые окна в подъездах. На реализацию проектов мы получили около 850 тысяч рублей. Своими силами мы бы никогда это не сделали. Поэтому низкий поклон нашему депутату за то, что втянул в это хорошее дело», - говорит она.

Все три проекта были реализованы буквально за год. «Когда мы увидели, что это всё у нас хорошо получается, мы пошли дальше», - отмечает Валентина Алещенкова.

В феврале этого года был объявлен областной конкурс, и тосовцы отправили на него проект по оборудованию дверей в подъезды и подвалы. «К концу года управляющая компания будет делать нам ремонт в подъездах. Но установка новых дверей в перечень работ не входит, поэтому мы решили получить на эти цели грант, и мы его получили. Вслед за областным конкурсом был объявлен городской. И мы тоже ринулись туда!» - говорит председатель ТОС.

Двор на Октябрьском проспекте,30 ДО и ПОСЛЕ реализации проектов ТОС. .

Проекты по оборудованию почтовых ящиков в подъездах и самонаблюдения во дворе конкурсная комиссия также одобрила. Теперь ТОС с нетерпением ждет реализации проектов.

«Хороший пример заразителен. Ко мне уже обращаются жители соседних домов с просьбой помочь им с организацией ТОС. Потому что это эффективный механизм. Возможно, первый раз делать проект сложновато, но когда видишь результат, появляется азарт сделать что-то еще. Поэтому хочется, чтобы как можно больше жителей использовали этот инструмент для благоустройства своих территорий. А мы в этом поможем», - заключил Юрий Бурлин.

Светлана Синцова

Фото Александра Елисеева