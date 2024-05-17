Общество

Псковская область получит 36,5 млн рублей на повышение выплат классным руководителям в селах

36,5 млн рублей получит Псковская область из федерального бюджета на увеличение выплат классным руководителям в школах малых населенных пунктов и кураторам групп в техникумах и колледжах. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Речь идет о классных руководителях и кураторах в городах и поселках, где проживает менее 100 тысяч человек.

Размер таких ежемесячных выплат по поручению президента был увеличен с 5 тысяч до 10 тысяч рублей с 1 марта 2024 года.