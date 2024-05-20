Общество

В России зафиксировали более 170 случаев нового варианта коронавируса FLiRT

Вариант коронавируса FLiRT выявлен в России, однако большой опасности он не представляет, доминирующим штаммом по-прежнему остается омикрон, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Проводимый мониторинг позволяет выявлять даже единичные новые геноварианты. За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев). Все они не представляют большей опасности, чем его другие разновидности», — сообщили в ведомстве.

При этом по-прежнему, как и во всем мире, преобладающим остается вариант омикрон, уточнили в пресс-службе.

Симптоматика вариантов FLiRT схожа с симптомами при омикроне — лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головная боль, мышечные боли, потеря вкуса или обоняния, пишет РИА Новости.

После праздничных дней в России зафиксировали спрогнозированный ранее рост заболеваемости COVID-19, связанный с тем, что люди чаще общались между собой в праздники, пояснили в Роспотребнадзоре.

Специалисты призвали не пренебрегать мерами профилактики — чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаками заболевания.

Ранее в ведомстве отмечали, что, согласно данным международной базы GISAID, в разных странах наблюдается рост новой линии KP.2, относящейся к вариантам FLiRT. По предварительным данным, KP.2 может стать доминирующей во всем мире.