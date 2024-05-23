Общество

Размер стипендий имени Лихачева увеличится в три раза с 1 сентября

Размер персональных стипендий имени Дмитрия Лихачева увеличится с 5 до 15 тысяч рублей с 1 сентября. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства России.

«С 1 сентября персональные стипендии имени Дмитрия Лихачева будут увеличены с 5 до 15 тыс. рублей. Как и прежде, персональные стипендии будут ежемесячно получать 10 студентов-очников государственных и негосударственных вузов», - говорится в сообщении.

Главным критерием конкурсного отбора на стипендию являются успехи и достижения претендентов в области искусствоведения, истории, культурологии, лингвистики, литературоведения, педагогики и философии, отмечается в релизе. Уточняется также, что результаты исследований и разработок кандидатов должны быть подтверждены публикациями в рецензируемых научных изданиях и материалах научных конференций.

Кроме того, до 15 тысяч рублей увеличится размер персональных стипендий имени Анатолия Собчака и имени Егора Гайдара. «Готовятся к подписанию аналогичные постановления об увеличении персональных стипендий Андрея Вознесенского, Владимира Туманова, Александра Солженицына и Юрия Маслюкова», - отмечается в сообщении.