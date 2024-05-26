Общество

Самые популярные предметы для сдачи ГИА в этом году назвал Андрей Ермаков

Самые популярные предметы для сдачи Государственной итоговой аттестации в этом году – обществознание, география, история и биология. Об этом врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Все подготовительные мероприятия у нас прошли в полном объеме. В этом отношении мы подошли к текущему циклу готовыми как никогда, потому что у нас есть и определенные новшества. Например, благодаря решению губернатора закуплено 317 новых функциональных устройств для проведения печати-сканирования экзаменационных материалов непосредственно в кабинетах», – рассказал Андрей Ермаков.

Он уточнил, что именно этот формат является одной из ключевых рекомендаций Рособрнадзора и признан оптимальным с точки зрения безопасности информации и контроля утечек.

«Мы ждем от ребят того, чтобы они проявили себя максимально и показали результат, который позволит им в дальнейшем снискать максимально удачную для себя образовательную траекторию, впоследствии и карьерную», - продолжил Андрей Ермаков.

Традиционно самым популярным предметом для сдачи ГИА является обществознание, в этом году к нему присоединилась география.

«У нас традиционно самым популярным всегда было обществознание. В этом году я могу вам сказать, что у нас еще и география у выпускников 9 классов. Также популярны такие предметы, как биология, информатика, история. Самые редкие - один из учеников прошлых лет будет сдавать китайский язык в этом году. Я думаю, что экзотичность этого предмета будет с каждым годом становится все меньше, учитывая тренды взаимодействия», – добавил Андрей Ермаков.