Общество

Услуги бесплатной психологической помощи предлагают молодым псковичам

Молодых людей в Пскове приглашают воспользоваться услугами бесплатной психологической помощи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре молодёжи и общественных инициатив Псковской области.

Служба психологической помощи центра информационной безопасности работает на базе Центра молодёжи и общественных инициатив Псковской области в Доме молодёжи на улице Конной, 2. Задача психологов - помогать молодым людям решать их психологические проблемы. Обратиться за помощью могут жители Псковской области в возрасте от 14 до 35 лет.

Если человек оказался в сложной ситуации, испытывает тревогу или страх, переживает непростой период в жизни и нуждается в поддержке, он может получить психологическую помощь – для этого есть «чат помощи» в группе в соцсетях. Благодаря этому чату молодые люди могут получить консультацию по переписке, связаться с психологом онлайн или записаться на личный приём к специалистам.

Фото здесь и далее: Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области

Для тех, кто по каким-то причинам стесняется или боится попросить о помощи, - есть возможность связаться с психологом конфиденциально. Для этого будет кнопка «Задать вопрос», которую также можно найти в меню группы. С помощью неё можно анонимно описать свою проблемную ситуацию, чтобы получить общие рекомендации по решению; сообщить о человеке, которому нужна помощь, или оставить отзыв об организации.

Специалисты-психологи помогут решить следующие вопросы: конфликты и взаимные обиды в семье и на работе; внутриличностные конфликты; трудности взаимоотношений в школе, с друзьями; переживание непростых эмоций; разрыв отношений; поиск себя; профессиональная и личностная реализация; формулировка целей, желаний; негативные эмоциональные состояния (гнев, тревога, печаль); вредные привычки; фобии, страхи.