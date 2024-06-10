Общество

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной»: Дмитрий Быстров о комплексном развитии Островского района

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии — глава Островского района Дмитрий Быстров.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним о крупных инфраструктурных проектах, которые реализуются в Островском районе, о сезоне строительства и благоустройства в муниципалитете (сейчас он в самом разгаре), о работе с инвесторами, о праздновании 80-летия освобождения района и некоторых других вопросах.

Трансляция завершена.