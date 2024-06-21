«Прессинг»: Могут ли СМИ быть оппозиционными в текущей реальности? ВИДЕО

Пушкиногорский маслосырзавод ищет продавцов в фирменный магазин в Пскове

В Госдуме рассказали об индексации пенсий работающим пенсионерам

Образовательный интенсив по созданию психолого-педагогических классов завершился в Псковской области

В Белоруссии началась внезапная проверка готовности войск

Ремонт дорог картами завершили в Пскове

ОСАГО может стать необязательным при регистрации автомобиля

Эногастрономическая ярмарка «Виноград» откроется сегодня в Пскове

Новое почтовое отделение появится в островском поселке Воронцово

Доходы бюджета от утильсбора в РФ выросли в 2,5 раза

Уздечную накладку эпохи викингов нашли археологи при раскопках у церкви в Пскове

Продолжается ремонт Дома культуры в псковской деревне Адворицы

Российские ученые к 2030 году хотят создать компьютер с мощностью свыше ста кубитов