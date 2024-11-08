Общество

Тромбоэкстракцию начнут применять для пациентов с инсультами в Великих Луках

Тромбоэкстракцию начнут применять для пациентов с инсультами в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Эта процедура представляет собой механическое удаление тромбов из сосудов при инсульте.

«Тромбоэкстракция выполняется в специализированной рентгенхирургической операционной. Через специальные катетеры к тромбу подводится инструмент для захвата тромба и его удаления. После тромбоэкстракции кровоток в сосудах восстанавливается», - рассказала Елена Александровна Белоножко, заведующая неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения филиала «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы.