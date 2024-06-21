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Можно ли сбивать невысокую температуру у ребенка, ответил псковский педиатр

Можно ли сбивать невысокую температуру у ребенка, ответил врач-педиатр Детской областной клинической больницы Кирилл Зайцев.

По слова врача, принято снижать температуру с цифр 38,5, но если малыш плохо себя чувствует уже при 37.5, то чтобы облегчить его состояние, можно дать жаропонижающее.

«Всегда нужно ориентироваться на состояние ребенка. Если при температуре 38.5 – 39.0 ребенок активный и играет, то можно понаблюдать и не давать жаропонижающее, так как в этот момент борется иммунитет. А если при 37.5 ребенок чувствует себя нехорошо, у него возникают какие-то неблагоприятные проявления, то тогда стоит облегчит состояние и дать жаропонижающее», - сказал Кирилл Зайцев.