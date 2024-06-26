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Общество

Микрофинансовые организации выдали россиянам рекордный объем займов в мае

27.06.2024 07:00|ПсковКомментариев: 0

В мае микрофинансовые организации (МФО) выдали россиянам рекордный за полтора года объем займов, сообщил РБК со ссылкой на статистику двух бюро кредитных историй. Участники рынка стремятся собрать побольше клиентов перед ужесточением регулирования. Чем опасно чрезмерное увлечение ссудами и как не оказаться в кабале у «черных кредиторов», разбирался «Прайм».

По данным «Скоринг Бюро», МФО предоставили физлицам ссуды на 81,4 миллиарда рублей, заключив 6,34 миллиона договоров. А по статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в мае россияне взяли 3,4 миллиона займов на 44,6 миллиарда рублей.

Центробанк с прошлого года ужесточает регулирование необеспеченного кредитования в банках и в микрофинансовых организациях. Так, МФО обязаны соблюдать макропруденциальные лимиты, ограничивающие выдачи займов с определенными характеристиками. В мае регулятор ужесточил лимиты и на третий квартал. Банки и МФО не смогут выдавать кредиты или повышать по ним лимиты, если показатель долговой нагрузки заемщика будет выше 80 процентов.

В том, что число микрозаймов растёт, ничего удивительного. Их всегда становится больше в период финансовой нестабильности, отмечает старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Многие граждане, так или иначе, оказались в долговой яме. И единственный, по мнению многих, вариант – гасить старые кредиты за счет оформления новых.

Проверка кредитной нагрузки потенциального заемщика – это положительный момент, уверен эксперт. Это не позволит выдавать кредиты людям, которые и так с ними не справляются. В то же время ужесточение макропруденциальных лимитов, которое действует и на банки, и на МФО, приведет к оттоку потенциальных заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки, отмечает основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.

Вступающее в силу с 1 июля требование учета среднемесячной суммы платежей по долговым обязательствам, рассчитанного на основании данных всех квалифицированных бюро кредитных историй, может сократить количество одобрений. «Но поскольку во многих отраслях зарплаты выросли, это нивелирует влияние такого ужесточения», - полагает Мехтиев.

В свою очередь доцент кафедры инновационных и цифровых технологий Университета «Синергия» Дарья Копылова считает займы в микрофинансовых организациях раковой опухолью финансовой системы, поедающей людей.

Во-первых, эти займы очень дóроги. Помимо слабого регулирования со стороны Банка России, причина – в самой организации работы МФО. Они дают деньги всем, кому отказали банки, финансовая дисциплина в которых значительно выше. И заставляют заёмщиков платить за других должников.

Во-вторых, займы не решают финансовых проблем. «Ни пять, ни 15 тысяч рублей не спасут человека от голода, безденежья, безработицы. Но неотвратимая необходимость вернуть деньги в разы больше загоняют человека в кабалу», - уверяет Копылова.

В-третьих, займы в МФО берут финансово слабо дисциплинированные люди. Видимая легкость, вводящая в заблуждение реклама («0% за первый займ») — все это отнюдь не воспитывает в людях ответственность. Наоборот, это провоцирует их на ненужные покупки, грозя безнадежным порабощением. Особенно опасно это, по мнению Копыловой, для молодёжи.

И наконец, предоставляя персональные данные МФО, люди гарантированно делают их доступными для мошенников. МФО не имеют развитых систем информационной безопасности, которые могут позволить себе банки. Но при малейшей просрочке они готовы передавать эти данные любым коллекторским агентствам, в том числе и недобросовестным.

По мнению Мехтиева, для пользователей финансовых услуг опасно то, что не регулируются, к примеру, сервисы рассрочки. Деятельность же банков и МФО жестко регламентирована, а для ограничения роста долговой нагрузки Банк России последовательно ужесточает макропруденциальные лимиты и «закрывает» лазейки в их расчете.

«Поэтому ничего страшного в росте выдачи займов нет, пока этот рост не опережает темпы роста доходов населения», - считает экономист.

Петр Гусятников видит основную проблему в том, что многие россияне не владеют принципами финансовой грамотности, поэтому часто оказываются в «кредитной ловушке» - когда долги копятся, как снежный ком.

В безвыходной ситуации некоторые даже обращаются к «черным кредиторам» - это нелегальные структуры, которые могут дать деньги в долг, но при возврате такого долга могут применять различные незаконные методы. Не исключен и обман - процентная ставка может оказаться ощутимо больше заявленной.

«Когда гражданин берет деньги в банке или МФО, взыскивать их будут только законными методами и об этом всегда стоит помнить. Крайняя мера – это банкротство. Оно имеет массу неприятных последствий, но все же это лучше, чем иметь дело с "черными кредиторами"», - заключает Гусятников.

Источник: Псковская Лента Новостей
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