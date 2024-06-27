Общество

Приставы взыскали 30,1 млрд рублей алиментов за пять месяцев 2024 года

С января по июнь 2024 года у должников по алиментам взыскали 30,1 млрд рублей, рассказал в интервью «Известиям» глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

«Судебные приставы в настоящее время применяют к должникам по алиментам широкий перечень мер понуждения: начиная с обращения взыскания на заработную плату или иные доходы, заканчивая привлечением к уголовной ответственности. Это позволяет нам из года в год увеличивать взысканную сумму долга по алиментам. В результате принимаемых мер обеспечен рост взысканных алиментных платежей», — сказал он.

Так, за пять месяцев 2024 года взыскано 30,1 млрд. рублей алиментных платежей, за пять месяцев 2023 года — 22,1 млрд рублей, за 2023 год — 66,5 млрд рублей, 2022 год — 47,6 млрд рублей, 2021 год — 32,9 млрд руб.

«Конечно, использование различных нестандартных способов воздействия на должников по алиментам помогает работе судебным приставам. Хотя бы тем, что формирует негативный образ должника по алиментам. Кроме того, наша Служба проводит большую работу по правовому просвещению граждан в части взыскания алиментов», — пояснил Аристов.