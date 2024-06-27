Общество

ЗАО «ЗЭТО» приглашает выпускников средних школ

Если вы мечтаете получить интересную специальность, ЗАО «ЗЭТО» предлагает заключить договор целевого обучения по направлениям:

Высоковольтная техника электрических систем;

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем;

Электромеханика;

Энергетическое машиностроение;

Технология оборудования и автоматизация машиностроительных производств;

Оборудование и технологии сварочного производства;

Металлургия;

Материаловедение и технология материалов;

Конструкторское обеспечение машиностроительных производств;

Высоковольтная электроэнергетика и электротехника;

IT-профессии.

Действующая на заводе стипендиальная программа предусматривает ежемесячную выплату стипендии в зависимости от успеваемости на весь срок обучения.

Для вузов: 15 000 рублей при оценках «хорошо» и «отлично».

20 000 рублей при оценках «отлично».

Для сузов: 7 000 рублей при оценках «хорошо» и «отлично».

10 000 рублей при оценках «отлично».

ЗАО «ЗЭТО» гарантирует :

Прохождение оплачиваемой производственной и преддипломной практики на заводе.

На период практики студентов трудоустраиваем официально на должность техника.

Иногородним предоставляем жилье.

Полный соцпакет.

«Участие в инженерных конференциях и семинарах. Это отличная возможность познакомится с последними тенденциями и достижениями в инженерной области, а также с другими профессионалами. Мы поддерживаем и поощряем студентов, желающих представить свои исследования и проекты на данных мероприятиях», - отметили в ЗЭТО.

Также на базе «ЗЭТО» открыт Учебный центр «Школа первых». Он дает возможность получить рабочую профессию «токарь» под руководством наших лучших наставников, а также дает возможность непрерывного обучения работников предприятия.

По вопросам записи на обучение звоните по телефонам :

+7(911) 365-30-03

+7(911) 897-51-67

+7(911) 699-06-48

+7(911) 890-17-07

+7(911) 214-69-24

e-mail: uchr@zeto.ru

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