ЗАО «ЗЭТО» приглашает выпускников средних школ

Если вы мечтаете получить интересную специальность, ЗАО «ЗЭТО» предлагает заключить договор целевого обучения по направлениям:
Действующая на заводе стипендиальная программа предусматривает ежемесячную выплату стипендии в зависимости от успеваемости на весь срок обучения.
Для вузов: 15 000 рублей при оценках «хорошо» и «отлично».
20 000 рублей при оценках «отлично».
Для сузов: 7 000 рублей при оценках «хорошо» и «отлично».
10 000 рублей при оценках «отлично».
ЗАО «ЗЭТО» гарантирует :
«Участие в инженерных конференциях и семинарах. Это отличная возможность познакомится с последними тенденциями и достижениями в инженерной области, а также с другими профессионалами. Мы поддерживаем и поощряем студентов, желающих представить свои исследования и проекты на данных мероприятиях», - отметили в ЗЭТО.
Также на базе «ЗЭТО» открыт Учебный центр «Школа первых». Он дает возможность получить рабочую профессию «токарь» под руководством наших лучших наставников, а также дает возможность непрерывного обучения работников предприятия.
По вопросам записи на обучение звоните по телефонам :
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