Общество

Александр Котов: Псковское машиностроение занимает сильные позиции на отечественном рынке

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени депутатов Псковского областного Собрания и от себя лично поздравил работников и ветеранов машиностроительного комплекса Псковской области с профессиональным праздником – Днём машиностроителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Машиностроение – отрасль, которая придаёт особый импульс развитию региональной экономики и росту высокотехнологичных производств на территории области», – сказал Александр Котов.

Он отметил, что псковское машиностроение занимает сильные позиции на отечественном рынке. Проведена глобальная модернизация производственных мощностей, создан промышленный электротехнический кластер, сконцентрировавший производственные и интеллектуальные ресурсы, а также накопленный в прошлые годы уникальный региональный опыт в сфере электротехнического машиностроения.

«Сегодня псковские машиностроители ориентированы на программу импортозамещения и расширение ассортимента продукции в соответствии с потребностями экономики, внедрение инноваций, повышение экологичности производств, подготовку собственных высококвалифицированных кадров. От всей души желаю псковским машиностроителям дальнейшего развития и достижения всех поставленных целей. Благодарю за добросовестный труд на благо региона и страны!» – заключил председатель Псковского областного Собрания депутатов.