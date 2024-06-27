Общество

Бои роботов и коптеров прошли в Пскове

Соревнования по управлению квадрокоптерами и роботизированными устройствами состоялись на площадке псковского экстрим-парка. Таким мероприятием завершилась инженерная школа «Кванториума»‎ Пскова, которая проводилась с 10 по 26 июня в детском технопарке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фотографии предоставили организаторы

В образовательной программе «Кванториума»‎ приняли участие 88 детей в возрасте от 12 до 18 лет. Предварительно они могли выбрать один из двух треков - конструирование, программирование и запуск квадрокоптеров или роботов.

«На инженерную программу записались дети, многие из которых ранее не имели опыта работы с конструкторами, ручным инструментом, различными программами. Наша задача заключалась в том, чтобы за две недели дать знания и подготовить к соревнованиям»‎, - рассказал наставник трека «Квадрокоптеры»‎ и организатор мероприятия Игорь Смирнов.

Соревнования проводились по двум направлениям. Для роботов в детском технопарке разработали специализированное поле, которое представляет собой площадку с бортиками и четырьмя люками, которые открываются через определенное время. Участники соревнуются друг против друга, стремясь вытолкнуть робота соперника за пределы ринга.

«Над полем работали больше месяца, моделировали, собирали, программировали электронику, тестировали. Можно сказать, что это авторская разработка. Конечно, мы не ограничимся только соревнованиями в рамках инженерной программы, в будущем будем использоваться поле и для более крупных форматов»‎, - отметил наставник направления «Роботы»‎ и организатор смены Игорь Лубягин.

Как отмечают организаторы, перед пилотами ставилась задача в специальной сетке пролететь через полосу препятствий, а затем во втором раунде быстрее соперника занять «базу»‎ - специальную площадку в центре ограждения.

Победителей определили по «олимпийской системе»‎. Лучшими робототехниками стали Иван Назаркин и Стефан Донецкий, а пилотами - Никита Пинчук, Севастьян Кочнев и Владимир Коломиец.

Мероприятие прошло при поддержке комитета по образованию Псковской области. Поддержать участников на соревнования пришли и партнеры мероприятия: представители администрации региона, учреждения дополнительного образования «Лидер»‎, резиденты «Инсайт Люди»‎.

Спонсорами соревнований выступил технологический центр «Техносвар КС»‎. Это российское предприятие полного производственного цикла. Основная специализация - разработка и производство электросварочного оборудования для различных отраслей промышленности.