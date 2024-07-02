Общество

Анна Кузнецова: Общественные приёмные «Единой России» стали настоящим фронтом борьбы за интересы людей

Институту общественных приёмных председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева 2 июля исполнилось 16 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

По сравнению с 2020 годом количество обращений в приёмные «Единой России» выросло почти на 50%, сообщила глава комиссии по работе с обращениями граждан, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова.

«На первом месте – вопросы социального обеспечения – 38,5%. Второе место - 14,6% обращений – занимают вопросы ЖКХ, благоустройство придомовых и дворовых территорий, работа ТСЖ, управляющих компаний, тарифы и оплата ЖКУ. Третья позиция – вопросы воинской службы, 4,1%», - рассказала она.

По её словам, участники СВО, их родственники обращаются по поводу получения выплат, оказания медицинской помощи, материально-технического оснащения.

«В каждом вопросе стараемся разобраться и помочь, некоторые темы решаем на федеральном уровне, так как они носят системный характер, проводим прямые линии с профильными министрами, привлекаем экспертов по разным вопросам», - отметила Анна Кузнецова.

Обращения и запросы граждан – это драйвер изменений, на их основании строится работа народной программы партии, принимаются федеральные законы, а также отслеживается их исполнение, подчеркнула замсекретаря Генсовета партии.

Помимо этого, общественные приёмные постоянно совершенствуют форматы работы.

«На базе приёмных действуют штабы общественной поддержки, центры гражданских инициатив "Единые", активно взаимодействуем с некоммерческими организациями – это обсуждение социально-значимых предложений, помощь и поддержка в реализации проектов, обучающие семинары и мастер-классы», - резюмировала Анна Кузнецова.

В Псковской области работает региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева и 25 местных общественных приемных партии. За период существования в приемную поступило 12 392 обращения граждан, из них 3557 (28,7%) обращений были решены положительно. Основная направленность обращений связана с вопросами предоставления жилищно-коммунальных услуг – 27 %. По вопросам соцобеспечения населения обращались 17,6 %, с вопросами обеспечения жильем – 14.9 %; здравоохранения – 8,9%.

Как отметила врио руководителя региональной общественной приемной Елена Бибикова, эффективно и оперативно реагировать на вопросы и запросы людей помогает тесное сотрудничество и взаимодействие с представителями законодательной и исполнительной власти, федеральными структурами и общественными организациями.

«Сотрудники приёмной – это команда единомышленников, которая в ежедневном режиме налаживает непосредственный контакт с людьми в решении их проблем. В работе региональной общественной приемной используются современные информационные технологии и различные формы работы. Для удобства проживающих в отдаленных уголках области организуются приемы посредством телефонной связи, видеоконференций. Классический формат работы – личный прием граждан. Мы также проводим горячие линии, ведем прием письменных обращений (в том числе через онлайн приёмную), организуем тематические и выездные приемы, круглые столы», – подчеркнула Елена Бибикова.

Она рассказала, что во время пандемии региональная и местные общественные приёмные активно участвовали в деятельности Волонтерского центра партии, а с февраля 2022 года участвует в сборе, сортировке, отправке гуманитарной помощи для беженцев, жителей Донбасса, а также вещей и принадлежностей для бойцов, находящихся в зоне СВО.