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Псковичка подозревается в фиктивной регистрации четырех россиян

02.10.2024 14:47|ПсковКомментариев: 0

Псковичка подозревается в фиктивной регистрации граждан на территории города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области. 

По имеющимся данным, безработная псковичка 1973 года рождения осуществила на территории Пскова фиктивную регистрацию четырех граждан Российской Федерации без их фактического пребывания по месту регистрации. Все обстоятельства произошедшего уточняются в рамках возбужденного уголовного дела.

Подобное нарушение выявлено также в Порховском районе.

Теги: #фиктивная регистрация
Источник: Псковская Лента Новостей
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